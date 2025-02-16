北極氣旋來襲 北部平原防酷寒 東南部豪雨成災 已釀9死

緬因州居民試著從積雪中將汽車推出；中西部及東北部地區都面臨嚴寒和暴雪。(美聯社)

氣象學家表示，全美即將迎來本冬季第十次、也是最冷的北極氣旋(polar vortex)擴大，也就是通常停留在北極附近的冷空氣將延伸到北美和歐洲，北洛磯山脈(Rocky Mountains)、北部平原地區將首當其衝。

國家氣象局警告，北部平原將出現「危及生命的寒流」，17日到18日早上氣溫將降至零下30度(攝氏零下34度)或更低。從科羅拉多州到華盛頓州的多處洛磯山脈地區都發布了雪崩警告，其中猶他州的危險程度最高。

其他地區，北部平原(Northern Plains)預計會出現嚴寒。國家氣象局預計北達科他州大部分地區將出現危險的寒風天氣，氣溫將降至零下50度(攝氏零下45.6度)，南、北達科他州及明尼蘇達州大片地區處於「極端寒冷警告」。密西根州大部分地區的道路通行則因冰雪而十分危險，該州警方報告稱自15日開始降雪以來，底特律地區共發生114起車禍。

過去幾天，全國各地受到冬季惡劣天氣襲擊，東南部出現洪水 ，已造成至少9人死亡，其中8人是在肯塔基州 因暴雨導致的河水上漲、道路淹水而喪命；中西部及東北部則面臨嚴寒和暴雪。

美聯社報導，國家氣象局(NWS)資深預報員歐拉維克(Bob Oravec)16日指出肯塔基州、田納西州 部分地區的降雨量高達6吋(15公分)，大片河流水位上漲，引發洪災，影響將持續一段時間。

15日晚至16日，肯塔基州的洪水淹沒了汽車和建築，田納西州除了強降雨還有一處堤壩潰堤，維吉尼亞州的則因土石流阻塞道路。這三個州與阿肯色州都發布了洪水警報。