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富裕家庭年輕世代 投資聚焦社會貢獻

編譯吳孟真／綜合外電
家族理財室已成創新中心，富裕家庭年輕一代，在數位化時代長大，投資科技和新創業更多。(路透)
家族理財室已成創新中心，富裕家庭年輕一代，在數位化時代長大，投資科技和新創業更多。(路透)

美國世代間的「財富大挪移」正全面進行中，富裕家庭後代不僅開始改變傳統家族理財辦公室的面貌，也在改寫「慈善」的定義。

根據研究業者Cerulli Associates最新報告，美國上一代將在2048年前留給下一代逾100兆元遺產。X世代和千禧世代將是最大受益者，預計繼承約85兆元，而Z世代和更年輕的世代，預期繼承逾15兆元。

報告指出，預期被轉移的多數財富，過半將來自占全美2%的高淨值(HNW)和超高淨值(UHNW)家庭，合計約62兆元。

麥肯錫(McKinsey)家族事業和理財辦公室專家、歐洲工商管理學院(INSEAD)傑出研究員羅爾說，相較於嬰兒潮世代和更老的世代，「年輕世代的投資動機，概括而言，更多是對社會的貢獻，而非金錢」。

全球移民平台Multipolitan執行長翰達表示，X世代和千禧世代重視對社會的影響，最關注氣候變遷、多元化、健康福祉，以及避開地緣政治風險的題材，「他們可能對投資化石燃料或油氣產業缺乏興趣，但對投資植物奶業者Oatly或植物肉製造商Beyond Meat這類公司卻興致盎然」。

翰達說，年輕世代投資態度轉變，源自於必要性，「這個年輕世代真心認為，獲利和進步應相輔相成」，「他們如今更堅決地聚焦在符合個人價值觀的事物」。

另一個重大改變，則反映在部分家族理財室的運作方式。翰達說，「家族理財室已成為創新中心」，富裕家庭的年輕一代，因在數位化時代下長大，對科技和新創事業的投資更多。

羅爾表示，他們希望發掘並投資能成為「能製造影響力」的技術，「如氣候科技、教育科技、食物處理、水處理、自然資源和再生能源」，對如何透過家族理財室投資也更為主動。他也說，「30年前，家族理財室主要指家族透過理財室擁有的家族事業股權，可能綁在房地產和上市股票，且投資組合整體而言是被動的」。

如今家族理財室對私人企業的直接投資日增，跟傳統很不一樣，羅爾說，「我將上一輩形容為單一的(monolithic)，他們只經營一種事業；但年輕一輩可能對這個事業缺乏興趣，便開始透過家族辦公室將投資多元化」。

根據美銀(BofA)私人銀行對逾千名可投資資產超過300萬元的富裕人士所做調查，富裕的千禧世代和X世代也正在重新定義慈善行為，他們視自己為行動主義者，而非捐款人。

這份調查顯示，43歲以下的捐款人更傾向做義工、募款，並且擔任慈善事業的顧問。另外，相較於嬰兒潮和X世代，年輕慈善家更渴望自己的善舉受到公眾注意，半數以上表示可能在其善舉上掛名，較年長世代則有三分之二以上是匿名捐款。

該調查指出，91%受訪者在過去一年曾經捐助慈善機構，其中，44歲以上受訪者因「義務」而捐獻的比率，是年經世代的兩倍以上，而43歲以下人士，較可能因為自我教育和社交圈的影響而投入慈善。

世代差異的原因可能來自生命周期和財富本身。

美國上一代將在2048年前留給下一代逾100兆元遺產，X世代和千禧世代將是最大受...
美國上一代將在2048年前留給下一代逾100兆元遺產，X世代和千禧世代將是最大受益者，預計繼承約85兆元。(美聯社)

投資 氣候變遷 房地產

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