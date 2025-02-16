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理財百科／靠社安金生活7年 5省錢訣竅養房

1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費

美國超級富豪 紛紛移居全美奢華房產區

編譯徐薏茹／綜合報導

2024年極奢華房地產市場一片繁榮，根據Compass的報告，去年美國的極奢華房地產市場售出1700戶以上至少1000萬元的房屋，比2023年增長350%，房價高達313億9000萬元。

在這驚人的數據中，近232億元來自四個州的十個地區，這些地區在極奢華房市中佔主導地位。

Compass的報告顯示，紐約州加州、佛羅里達州、科羅拉多州在2024年美國極奢華房市中都佔有一席之地。

以下是Compass報告中排名前五的極奢華房地產市場，以及去年價值至少1000萬元房屋交易的數量，福斯財經網(FOX Business)也根據Compass的報告，計算每個市場極奢華房產的平均售價。

曼哈頓Manhattan

極奢華房產銷售總額：75億元

售出房產數：307戶

平均價格：2460萬元

大洛杉磯地區Greater Los Angeles

極奢華房產銷售總額：33億元

售出房產數：190戶

平均價格：1750萬元

邁阿密-戴德郡Miami-Dade

極奢華房產銷售總額：27億元

售出房產數：152戶

平均價格：1800萬元

棕櫚灘郡Palm Beach County

極奢華房產銷售總額：25億元

售出房產數：132戶

平均價格：1880萬元

橘郡Orange County

極奢華房產銷售總額：16億元

售出房產數：107戶

平均價格：1480萬元

依據極奢華房產的銷售額計算，Compass的報告顯示亞斯本(Aspen)排名第六(14億元)、漢普頓(Hamptons)排名第七(12億元)、矽谷(Silicon Valley)排名第八(10.6億元)、西南佛羅里達(Southwest Florida)排名第九(10.3億元)、聖地牙哥(San Diego)排名第十(8.358億元)。

Compass奢華地產負責人史密斯(Felipe Hernandez Smith)在新聞稿中指出：「隨著東岸到西岸的浪潮，頂級房產市場持續超乎預期。」

房地產 加州 紐約州

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