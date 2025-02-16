馬斯克成13寶爸？美國女作家情人節PO文自爆產下1子

馬斯克對自已被曝又當爸爸的網友評論，給了「哭笑」不得的表情。(取自X平台)

全球首富馬斯克 私生活多采多姿，已與3名女子生了12名孩子；最新消息指出，31歲女作家艾希莉．聖克萊爾(Ashley St. Clair)14日情人節當天，透過社群平台X自爆，5個月前為馬斯克誕下一子，若消息屬實，這將是馬斯克的第13名孩子。

馬斯克至今沒有反應。但在聖克萊爾宣布這一消息後不久，馬斯克在X上發了一篇神秘的帖子回覆一位粉絲；這位粉絲稱再生一個孩子只是馬斯克的另一項「支線任務」。

馬斯克用「哭笑」表情符號做出回應。

紐約郵報報導，艾希莉在X上聲明，「5個月前，我迎來了一個新生命，伊隆馬斯克是孩子的父親。我之前沒有對外公開此事，是為了保護我們孩子的隱私和安全，但最近幾天，八卦媒體顯然打算報導此事，不顧可能造成的傷害。」

貼文標題「Alea lacta est」則是拉丁文，意思是「骰子已經擲下」，象徵無法回頭，類似破釜沉舟的決定。

聖克萊爾強調：「我希望讓我們的孩子在正常且安全的環境中成長。因此，我請求媒體尊重我們孩子的隱私，避免侵擾性的報導。」

「紐約郵報」報導，第一篇貼文後約三小時，聖克萊爾在隨後的推文中感謝支持者，並表示她將退出平台。她說，「我真誠地感謝您的善意言辭。希望我沒覺得有必要發表任何聲明。記者不應該接觸孩子，」「我會和家人一起度過一段時間並暫時退出。」

在此之前，馬斯克已與首任妻子、加拿大作家詹妮弗(Jennifer Justine Wilson)擁有六名子女、與加拿大歌手格萊姆斯(Grimes)生下三子，另與旗下腦機介面公司「Neuralink」特別企劃總監齊利斯(Shivon Zilis)生下三名小孩，共計至少12。

「每日郵報」15日報導，聖克萊爾今年26 歲，目前住在紐約曼哈頓 靠近市政府附近的高檔公寓，月租萬元起跳，是一位保守派倡議人士，與多位右派人士交往引矚目。

熟悉聖克萊爾的曼哈頓住宅的鄰居告訴「每日郵報」，感覺上她性格孤僻，非常注重安全，儘管這棟樓的安保措施很高，但她還是在公寓門上安裝上Ring門鈴攝影機。還有人注意到她門外堆放著幾個包裹，這表明她與負責給每位居民送郵件的大樓工作人員幾乎沒有互動。

聖克萊爾一直對自己的懷孕秘密秘而不宣，去年她在鏡頭前露面次數很少，而且幾個月都沒有出現在公開活動中。

但孩子出生後，她在「讓美國再次偉大」(MAGA)圈裡的知名度繼續迅速上升，包括出現在川普 佛州海湖莊園舉行的選舉之夜派對上。

聖克萊爾還曾分享她與拉馬斯瓦米((Vivek Ramaswamy)和川普的FBI局長提名人·帕特爾(Kash Patel)一起合影。

報導稱，但聖克萊爾豪華公寓大樓工作人員表示，沒有看到馬斯克任何痕跡，並補充說，如果他來過，他們將不得不「關閉」大樓以安排他的保全人員。

2021年7月，聖克萊爾在接受「紐約郵報」訪問時談到了她的第一個孩子，是一個三歲的男孩