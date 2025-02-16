屋頂彩繪被視違法廣告而非藝術 新罕州糕餅店告鎮政府

新罕布夏州滑雪勝地康威鎮李維特鄉村糕餅店屋頂的彩繪，由於過於顯眼，被鎮公所官員視為違法廣告。店主不服，告上法庭。(美聯社)

新罕布夏州 滑雪勝地康威鎮(Conway)糕餅店屋頂的明亮彩繪，被鎮官員視為違法廣告，店主不服，告上法院，這宗眾所矚目的官司14日開審。

康威鎮已有45年歷史的李維特鄉村糕餅店(Leavitt's Country Bakery)屋頂樹立著一幅彩繪，畫面裡陽光四射，襯托巧克力和草莓口味甜甜圈、藍莓馬芬、肉桂捲等點心，亮麗誘人。這個人口逾萬的小鎮有些居民擔心遊客太多，開發過度，敦促鎮政府「認真」執法。

這幅彩繪是當地高中生藝術課的傑作，2022年出現在糕餅店屋頂，大獲遊客讚賞，鎮裡一名都市規劃官員也讚揚有加。

可是，都市規畫委員會卻認為它不是藝術，而是廣告，根據廣告法，店面招牌的尺寸不能那麼大。這幅招牌畫有90平方呎，超過法定的三倍。

委員會指出，如果它不把店內出售的東西畫出來，那就不屬於招牌，就可以大面積保留下來。

鎮政府委任的律師說，限制招牌的大小，對政府大有好處，一來可以保持全鎮的美觀，二來可以提升安全，再來又可確保公平執法。

店主楊格(Sean Young)先接到公文通知，要他把畫面縮小，要不然就拆除，否則將吃上刑事官司並被罰款。他多次申訴未果，於是在2023年，一狀告到聯邦法院指控鎮政府限縮他的言論表達自由。

這起訴訟原本預定去年年底開庭，但因故延期到本月14日。

替楊格打官司的司法正義研究中心(Institute for Justice)指出，｢政府官員不能勒令人民，包括企業家和商家，他們可畫甚麼、不可畫什麼，「沒人可以板著臉說李維特糕餅店的屋頂壁畫，畫上花而不是糕餅的話，就會更安全、更健康、更美觀。」

康威鎮民去年投票 通過一項條例，對於公共和商業建築的藝術裝飾制定限制條件，但該條例並不適用於李維特鄉村糕餅店屋頂的彩繪。