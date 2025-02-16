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1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費

3男假冒DOGE人員要求金山市府交資料 遭員工識破報警後閃離

編譯盧炯燊／綜合報導
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三名身份不明男子14日中午疑似假冒政府效率部(DOGE)人員，試圖向舊金山市政府索取敏感性資料，遭市府員工拒絕後，在警方獲報抵達前落荒而逃。(美聯社)
三名身份不明男子14日中午疑似假冒政府效率部(DOGE)人員，試圖向舊金山市政府索取敏感性資料，遭市府員工拒絕後，在警方獲報抵達前落荒而逃。(美聯社)

三名身分不明男子14日中午疑似假冒政府效率部(DOGE)人員，試圖向舊金山市政府索取敏感性資料，遭市府員工拒絕後，在警方獲報抵達前落荒而逃。

舊金山警局表示，三名身穿有DOGE字樣上衣、頭戴「讓美國再度偉大」(MAGA)棒球帽的男子，14日中午12時左右進入市政廳。他們分別前往不同辦公室，要求職員交出與「政府浪費支出及貪腐」的相關數位資料。由於3人未有出示任何DOGE證件，市府職員對此感到懷疑，拒絕要求，同時並且報警。

在員警抵達現場前幾分鐘，三人逃離市政廳。

舊金山警局傳播和訊息部主任莫瑞亞提(Tara Moriarty)向媒體表示，市府職員不相信這三人是DOGE代表，當他們聽到職員報警時立即逃離市政廳，顯然知道已露出馬腳。她同時呼籲，民眾或公務員若遇到任何人自稱是DOGE人員，務必仔細查核證件。

警方現已調閱市政廳的保全錄影畫面，及其他相關資訊，針對這起假冒DOGE人員事件，展開調查。暫時未有任何消息，也未逮捕任何人。

由「第一好友」馬斯克主管的 DOGE，是川普總統精簡聯邦政府架構、節省浪費打擊貪腐的關鍵；自川普就任以來，他一直宣稱要削減數十億元聯邦政府開支。

他率領的DOGE團隊雖被指試圖透過財政部中央支付系統，取得私人資料，包括銀行帳戶資訊和社會安全號碼而遭到抨擊；也向教育部索取學生貸款與獎助金資料而遭聯邦法官頒布禁制令阻止，但全都是事前通而非直闖相關部門要求交出資料， 三名男子的舉動顯然是想混水摸魚趁機犯案。

與此同時 DOGE 要求多個聯邦政府機構交出數據資料，裁撤政府部門，解雇數萬計聯邦雇的做法，亦已引發多起法律訴訟。

到目前為止，內政部、能源部、退伍軍人事務部、農業部、衛生與公共服務部等機構都有員工被終止雇傭關係，數以萬計人被炒魷魚，預料解雇行動仍會繼續。

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