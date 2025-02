為貪腐開大門？川普政府1天喊停3涉貪案

川普政府強力執行抓捕非法移民,紐約市長亞當斯多方配合,使自己成為各方箭靶。(路透)

川普 總統與聯邦政府 官員10日下令停止三項重大貪腐與賄賂案件的調查,專家憂心川普政府等於為官員貪汙大開方便之門。

聯邦檢察官出身的政府道德操守監督組織「華府公民責任與倫理」(Citizens for Responsibility and Ethics in Washington,CREW)主席布克賓德(Noah Bookbinder)說,川普上台最初幾周,便以前所未見的手段在聯邦政府招攬貪腐,破壞旨在避免貪汙的防護機制。

布克賓德說:「這不僅讓人深為憂心,而且狀況危急。」

川普10日簽署行政命令,下令停止對於美國企業違反1977年「海外反腐敗法」(Foreign Corrupt Practices Act,FCPA)的調查與起訴。

川普也為貪汙定罪的民主黨籍前任伊利諾州州長布萊格亞維奇(Rod Blagojevich)全面赦罪。布萊格亞維奇曾參加川普擔任製作人兼主持人的實境節目「誰是接班人」(The Apprentice),在大選期間支持川普。消息人士透露,布萊格亞維奇可能出任美國駐塞爾維亞大使。

司法部 10日下令紐約南區聯邦檢察官薩松(Danielle Sassoon)撤銷調查民主黨籍紐約市長亞當斯(Eric Adams)涉貪案。亞當斯是在前總統拜登執政期間遭到司法部調查,但川普上台後則配合川普政府查緝無證移民行動,被認為想要爭取川普撤案。薩松與數名司法部資深官員不滿遭到上級施壓,13日陸續宣布辭職。

反貪腐倡議人士指出,司法部新措施特別令人憂心,因為川普事業遍布全球各地,可能引發利益衝突爭議,例如加密貨幣創投,川普重要顧問馬斯克(Elon Musk)在海外地區也有龐大事業,馬斯克手下多家公司與聯邦政府簽有金額可觀的合約。

非營利獨立監督組織「政府監督計畫」(Project on Government Oversight)執行主任布萊恩(Danielle Brian)表示,減少打擊海外貪汙等於昭告天下美國開放貪腐。