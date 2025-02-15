聯邦檢察官薩松請辭明志 曾嘆：權力背後是腐敗

檢察官薩松譴責亞當斯律師團配合川普逮捕移民換取免被起訴，辭職以明志。（美聯社）

聯邦司法部 指示紐約南區聯邦檢察官辦公室撤銷針對紐約市長亞當斯 (Eric Adams)的起訴後，擔任代理聯邦檢察官僅三周的薩松(Danielle Sassoon)便遞出辭呈，稱這項指令「違背了她維護法律的宣示義務」。

美聯社報導，薩松13日致信司法部長邦迪(Pam Bondi)，寫道，該指令「引發嚴重擔憂，而我的能力和責任－也就是公正且無畏地起訴聯邦罪行、在法庭上秉真誠辯論－恐怕與此不符。」信中也提到了她十年生涯中的一些細節，揭示了她為何決定辭職。

現年38歲的薩松2008年畢業於哈佛大學、2011年畢業於耶魯大學法學院，不過2009年時她就擔任以色列最高法院大法官 梅爾瑟 (Hanan Melcer)的海外法律助理。薩松也曾擔任美國第四巡迴上訴法院法官威金森三世(J. Harvie Wilkinson III)、已故美國大法官史卡里亞(Antonin Scalia)的書記官。

2016年致敬史卡里亞的活動中，薩松稱他是位「真正的大法官」。薩松在最高院部落格上發表的悼念文章中寫道：「有時，當你窺視權力帷幕時，會遭受現實的痛擊，發現背後是腐敗、自負，或缺乏理想和智力。跟隨史卡里亞大法官增強了我對司法系統的信任，也讓我更加熱愛法律。」

薩松在辭職信引用了史卡里亞的話，反對撤銷亞當斯指控。她反對亞當斯與律師團隊達成的所謂政治交換條件，即只要亞當斯擺脫了這樁官司，那他就會執行川普的移民政策。

亞當斯的起訴最初是由威廉斯(Damian Williams)於去年9月提出，這位民主黨人在川普連任後辭職；薩松1月21日被任命為該區的代理聯邦檢察官。薩松提出辭職後經過數天的僵局，司法部代理副部長博夫(Emil Bove)13日在一封措辭嚴厲的信中接受辭職請求，他也讓負責的檢察官帶薪休假，並表示薩松和他們將接受內部調查；薩松位置暫由副手波多爾斯基(Matthew Podolsky)代理。