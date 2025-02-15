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聯邦檢察官薩松請辭明志 曾嘆：權力背後是腐敗

編譯廖振堯／綜合報導
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檢察官薩松譴責亞當斯律師團配合川普逮捕移民換取免被起訴，辭職以明志。（美聯社）
檢察官薩松譴責亞當斯律師團配合川普逮捕移民換取免被起訴，辭職以明志。（美聯社）

聯邦司法部指示紐約南區聯邦檢察官辦公室撤銷針對紐約市長亞當斯(Eric Adams)的起訴後，擔任代理聯邦檢察官僅三周的薩松(Danielle Sassoon)便遞出辭呈，稱這項指令「違背了她維護法律的宣示義務」。

美聯社報導，薩松13日致信司法部長邦迪(Pam Bondi)，寫道，該指令「引發嚴重擔憂，而我的能力和責任－也就是公正且無畏地起訴聯邦罪行、在法庭上秉真誠辯論－恐怕與此不符。」信中也提到了她十年生涯中的一些細節，揭示了她為何決定辭職。

現年38歲的薩松2008年畢業於哈佛大學、2011年畢業於耶魯大學法學院，不過2009年時她就擔任以色列最高法院大法官梅爾瑟 (Hanan Melcer)的海外法律助理。薩松也曾擔任美國第四巡迴上訴法院法官威金森三世(J. Harvie Wilkinson III)、已故美國大法官史卡里亞(Antonin Scalia)的書記官。

2016年致敬史卡里亞的活動中，薩松稱他是位「真正的大法官」。薩松在最高院部落格上發表的悼念文章中寫道：「有時，當你窺視權力帷幕時，會遭受現實的痛擊，發現背後是腐敗、自負，或缺乏理想和智力。跟隨史卡里亞大法官增強了我對司法系統的信任，也讓我更加熱愛法律。」

薩松在辭職信引用了史卡里亞的話，反對撤銷亞當斯指控。她反對亞當斯與律師團隊達成的所謂政治交換條件，即只要亞當斯擺脫了這樁官司，那他就會執行川普的移民政策。

亞當斯的起訴最初是由威廉斯(Damian Williams)於去年9月提出，這位民主黨人在川普連任後辭職；薩松1月21日被任命為該區的代理聯邦檢察官。薩松提出辭職後經過數天的僵局，司法部代理副部長博夫(Emil Bove)13日在一封措辭嚴厲的信中接受辭職請求，他也讓負責的檢察官帶薪休假，並表示薩松和他們將接受內部調查；薩松位置暫由副手波多爾斯基(Matthew Podolsky)代理。

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