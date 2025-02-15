破除離婚傳言 歐巴馬夫婦情人節曬貼臉照放閃

前總統歐巴馬在14日情人節當天貼出與妻子米雪兒的恩愛自拍，希望破除兩人離婚的傳言。(取自社媒X平台)

歐巴馬 夫婦特在14日情人節 把兩人頭部觸碰一起的自拍照，放到各自的社媒帳號上互訴愛意，破除離婚謠言。

63歲的歐巴馬對結縭32年的妻子米雪兒說，「妳仍是讓我屏息驚呆」，61歲的米雪兒回應歐巴馬，「你是我的基石。」

米雪兒在她所有社媒帳戶都曬出這張恩愛照，寫道，「如果有誰我永遠都可依靠，那就是你。你是我的基石，向來如此，永遠如此，甜心，情人節快樂！」

前總統歐巴馬在14日情人節當天貼出與妻子米雪兒的恩愛自拍，希望破除兩人離婚的傳言，獲得粉絲點讚。(取自Instagram)

在前總統卡特今年1月9日的喪禮上，只見歐巴馬，不見米雪兒，是兩人婚姻可能觸礁的傳言之始。她若出席，就得坐在「宿敵」川普 旁邊。1月20日川普就職大典，再度只見歐巴馬出席而未見前第一夫人。

米雪兒連續兩次未和歐巴馬同台出現在國家重要場合，引發種種流言，包括已流傳逾10年的謠言，那就是歐巴馬和女演員珍妮佛安妮斯頓(Jennifer Anniston)之間的緋聞。其實，安妮斯頓本人去年已出面否認。

電視名人梅根馬侃(Meghan McCain)1月再度吹皺一池春水，在自己的播客影片中對記者說，她聽「可靠知名人士」說，歐巴馬夫婦正在協商離婚事宜。

馬侃說，她的消息來源不是TMZ那樣的八卦媒體或培瑞茲希爾頓(Perez Hilton)之流的八卦播客，而是「很嚴肅的新聞人，不只一個告訴我，他們聽說歐巴馬夫妻離婚的謠言是真的。」

歐巴馬夫婦不理會這些，而是上網展現統一陣線。1月17日，歐巴馬在X平台貼出兩人慶祝米雪兒生日共進晚餐的照片，稱後者為「我一生的摯愛。」「你讓每個房間都充滿溫馨、智慧、幽默、典雅──這些都是你的專長。人生路上有你，是我三生有幸。愛妳！」

兩人1月30日宣布，將在歐巴馬總統中心共同揭幕紀念潘朵頓(Hadiya Pendleton)的花園。15歲的潘朵頓2013年初，在歐巴馬第二任就職慶典演出後不久遭槍殺。

不過這些貼文雖然壓制謠言，歐巴馬夫婦卻是從去年12月起，就未被看到一同在公共場合出現過。