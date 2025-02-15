我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大S追思會落幕 小S心痛發全黑圖「代表徐家致謝」

華府軍機撞客機空難 官員：直升機部分高度數據恐有誤

反川普移民政策 洛杉磯掀多波抗議潮

記者張聲肇／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
2月2日，洛杉磯爆發大規模反川普移民政策示威，抗議人潮阻斷101號高速公路和市區主要街道交通數小時，並和鎮暴警察爆發衝突，直到傍晚才稍歇，好幾條街道被封鎖。(歐新社)
2月2日，洛杉磯爆發大規模反川普移民政策示威，抗議人潮阻斷101號高速公路和市區主要街道交通數小時，並和鎮暴警察爆發衝突，直到傍晚才稍歇，好幾條街道被封鎖。(歐新社)

洛杉磯市府大樓附近11日午前出現抗議川普移民政策的人潮，警方指出這場集會事先並未申請及獲准；人潮很快就朝葛蘭德公園(Grand Park)移動，警方全程密切監視。

洛杉磯警局並未立即驅散抗議群眾，只就近在地面和空中監視。警局發言人說，示威人群中還包括學生。數百人搖旗、持牌、舉標語，在街上遊行，抗議移民局大舉逮捕和遣返無證移民。

川普就職後，抓捕非法移民的政策雷厲風行，在全國各地引發抗議浪潮，僅在洛杉磯就已有好幾場。第一場大示威2月2日舉行，抗議人潮阻斷101號高速公路和市區主要街道交通數小時，並和鎮暴警察爆發衝突，直到傍晚才稍歇，好幾條街道被封鎖。

第二天，抗議人士再度聚集，響應全國「無移民日」活動，抗議活動都在街上舉行。2月4日，連續第三天有人抗議川普的「抓移民」政策，這次參與者主要是幾百名高中生。此後，陸續又有學生罷課示威。

抗議群眾5日又聚集在洛杉磯市政府前，繼續抗議川普政府逮捕移民的行動。

洛杉磯聯合校區督察長卡瓦何(Alberto M. Carvalho)向學生、家長表示，教育官員得知，有「假冒」移民執法局人員入校逮人。校區緊急分發「明白你的權利」卡給移民家庭，要他們堅持宣示自己的憲法權力。

2月7日洛杉磯市中心反川普移民政策的抗議人潮中，一名青少年和人爭吵，被刺重傷，送醫急救。洛城警局當天傍晚說，重傷者是名17歲男性。

抗議群眾5日聚集在洛杉磯市府前，抗議川普政府逮捕移民。(歐新社)
抗議群眾5日聚集在洛杉磯市府前，抗議川普政府逮捕移民。(歐新社)

非法移民 洛杉磯 川普

上一則

美聯社民調：聯邦支出過多卻搞錯削減對象 6成國人指窮人補助過低

下一則

俄勒岡州新娘買二手貨辦婚禮暴紅 餐具、裝飾花不到2000

延伸閱讀

反川普移民政策 洛杉磯掀多波抗議潮

反川普移民政策 洛杉磯掀多波抗議潮
傳台積電考慮接手英特爾美國廠 白宮官員：川普可能不會支持

傳台積電考慮接手英特爾美國廠 白宮官員：川普可能不會支持
「大家喜歡嗎？」川普喬州監獄照 掛在橢圓形辦公室外

「大家喜歡嗎？」川普喬州監獄照 掛在橢圓形辦公室外
應川普政府要求 台積電考慮經營英特爾美國廠

應川普政府要求 台積電考慮經營英特爾美國廠

熱門新聞

俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫今年有七項改革，攸關6800萬名投保人權益，宜多加油意。(美聯社)

2025紅藍卡7項新規 退休族不可不知

2025-02-10 09:00
2018年費城老鷹隊奪冠時，老鷹隊老闆盧瑞(左)擁抱並親吻他的華裔妻子賴蒂娜。(路透)

超級盃冠軍老鷹隊 有個華裔老闆娘

2025-02-10 14:55
在美國地方法院提交的一份圖像中，涉嫌綁架的嫌疑人蔣升南(左)和張凡去年10月，進入位於森林公園市的一間Airbnb。（美國地方法院文件）

6華男持槍綁架芝全家4口 得手1500萬加密貨幣

2025-02-12 10:18
來自中國的12歲女孩艾德琳·迪爾（Adaline Deal）是副總統范斯（J.D. Vance）的遠親，她因為沒有接種新冠和流感疫苗，被醫院拒絕施行心臟移植手術。（取自Go Fund Me網頁）

副總統范斯的12歲中國遠親 因未打疫苗被拒心臟移植

2025-02-11 17:06
一名網友在飛機上和幽閉恐懼症的老太太交換座位，對方堅持要付給他一百元表達感謝。飛機示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@Shane Kell）

頭等艙老太太跟他換機位「堅持付錢」 溫馨結局獲網友大讚

2025-02-11 19:27
新罕布夏州普茨茅斯市一名工人正在清除人行道上積雪。美國東北部各州8日遭遇強烈暴風雪襲擊，大雪覆蓋五大湖上游地區，9500萬人受惡劣冬季天氣威脅。(美聯社)

強烈暴風雪襲東北部 9500萬人急凍 國家氣象局：不宜出行

2025-02-08 21:40

超人氣

更多 >
屋主別忘了…報稅可享減免的7項支出

屋主別忘了…報稅可享減免的7項支出
Lisa罕見合體媽媽 最美「白蓮花」情人節曼谷首映

Lisa罕見合體媽媽 最美「白蓮花」情人節曼谷首映
川普首波大裁員 教部等6聯邦機關開鍘 影響20萬人

川普首波大裁員 教部等6聯邦機關開鍘 影響20萬人
專家分析川普「對等關稅」對這些國家的產品打擊最重

專家分析川普「對等關稅」對這些國家的產品打擊最重
馬斯克率領的政府效率部成員 都有哪些人？

馬斯克率領的政府效率部成員 都有哪些人？