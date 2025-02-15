一片綠海 費城遊行慶老鷹隊超級盃奪冠

費城14日為慶祝老鷹隊贏得美式足球超級盃冠軍，舉行盛大遊行，熱情球迷包圍住載著全隊球員的綠色敞篷大巴。(美聯社)

費城 老鷹隊(Philadelphia Eagles)在2月9日的美式足球超級杯決賽，爆冷擊敗肯薩斯酋長隊(Kansas City Chiefs)，繼2018年之後再次奪得冠軍。為此費城於14日舉行盛大慶祝遊行，這天恰逢情人節，但基調不再是粉紅色，而是變了老鷹隊的綠色，全市為慶祝勝利而陷入停擺。

遊行吸引了200多萬人參加，不少穿了老鷹隊球衣的球迷更是提早一天到達，沿著遊行路線紮營過夜。寒冷天氣無阻熱情，他們寧願蓋著毯子在帳篷裡擠作一團，也占據費城藝術博物館 附近最佳位置，期望一睹偶像風采。

跟2018年的慶祝大遊行一樣，載著老鷹隊綠色敞篷大巴車隊，從百老街(Broad)主場體育館出發經市政府廣場，然後到終點即費城藝術博物館，遊行總長五哩，持續超過三小時。

遊行期間，首度當選最有價值球員(MVP)的老鷹隊四分衛赫茨(Jalen Hurts)與老鷹隊老闆雷瑞(Jeffrey Lurie)輪流舉起獎杯，惹得狂熱的球迷們尖叫歡呼。有球員在途中跳下敞篷巴士與球迷擊掌，將狂熱氣氛推到高峰。

沿線有粉絲推著裝滿食物及酒精飲品的購物車前來，在酒精的刺激下，不少人高漲情緒幾乎陷於失控。

費城藝術博物館外設有大舞台，老鷹隊主教練及球員在此表演，自然是吸引球迷焦點所在，不少人占據不了有利位置，索性爬到樹上。

市長帕克(Cherelle Parker)要求球迷注意安全，警告不要爬任何燈柱，以免樂極生悲，然而仍有許多球迷站在移動廁所和卡車頂上。

帕克的呼籲當然有她的原因，在老鷹隊贏得超級盃 當晚，整個費城街頭陷入了無序狀態，狂歡變混亂，破壞行為一發不可收拾，人們跳上汽車、爬上垃圾車、攀爬交通信號燈桿甚至砸成碎片。

為預防遊行變成暴力，警方雖出動大批警力，然而始終防止不了。

在距費城藝術博物館只有一個街區，兩個年輕女子不知何故，與一個穿著老鷹隊球衣的男子發生爭執，結果遭對方開槍射擊。

警方表示案件還在初步調查階段，目前未知事件起因，也不知兩名女子傷勢，而開槍男子則混在球迷中間逃去。

另外，老鷹隊總經理羅斯曼(Howie Roseman)遭啤酒罐擊中額頭，留下一道明顯傷痕，他自嘲「我為這座城市流血」。