海防隊佛州外海攔截偷渡船 逮捕22人包括12中國人

海關與邊境保護局的快艇9日清晨在南部邊境水域截獲一艘偷渡船，船上20名主要來自中國的偷渡客和兩名「蛇頭」全部被捕。(海關與邊境保護局官網)

川普政府全力搜捕及遣返非法移民 的同時，仍然有非法移民湧至。在最近多起個案裡，當局在南部邊境水域截獲一艘偷渡船，20名主要來自中國的偷渡客 連同兩名「蛇頭」全部被捕，聯邦移民暨海關執法局(ICE)下轄的國土安全調查局(HSI) 12日正式提告。

2月9日清晨，一艘25呎長的小艇剛駛離巴哈馬群島的比米尼島(Bimini)時，就被美國海岸防衛隊盯上，這艘船最初還開啟導航燈，但駛離比米尼島後隨即關閉。

海岸防衛隊派出巡邏艇跟踨，當發現該船進入南佛羅里達州對開美國水域時，海關與邊境保護局(CBP )空中及海上行動小組人員即刻打開閃燈並響起警笛，要求小艇停船受檢，但對方沒有理會，CBP人員隨即對小艇開槍警告，最終將其截停。

CBP人員們在船上發現20名偷渡客及兩名負責駕船的人蛇集團成員。偷渡客裡有12人來自中國，7人來自海地，1 人來自牙買加；至於「蛇頭」分別是巴哈馬人坎普(Luciano Kemp)及海地人諾雷勒斯(Mikewendzly Nestar Norelus)。

在接受偵訊時，諾雷勒斯承認從海地前往巴哈馬，然後載運偷渡客前往南佛羅里達，但否認是「蛇頭」，聲稱只是負責駕船。

諾雷勒斯說，有偷渡集團跟他接觸，希望他將一批偷渡客運送到美國，於是他收了頭期款2000元，等抵達美國後再收取剩餘報酬。

坎普則說，按照與偷渡客的安排，只要抵達佛州即可，沒有具體目的地，只要把偷渡客送到「任何他能去的地方，無論是海灘還是水灣」都可以。

CBP人員翻查紀錄，發現坎普曾經無證進入美國，去年7月被驅逐出境；一個月前，在距美國海岸約11海浬的一艘故障傾覆船隻上，也發現坎普藏身其中，因此相信他被驅逐後幹起偷渡勾當。

HSI於12日控告「蛇頭」坎普鼓勵或引誘外國人非法進入美國，以及被驅逐外國人再次入境罪名；諾雷勒斯被控未遵守執法人員命令停船。