我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

應對川普關稅 賴清德：編特別預算、讓國防預算達GDP3%

這些隱形福利與折扣 你不問他們不會主動給

海防隊佛州外海攔截偷渡船 逮捕22人包括12中國人

編譯盧炯燊／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
海關與邊境保護局的快艇9日清晨在南部邊境水域截獲一艘偷渡船，船上20名主要來自中國的偷渡客和兩名「蛇頭」全部被捕。(海關與邊境保護局官網)
海關與邊境保護局的快艇9日清晨在南部邊境水域截獲一艘偷渡船，船上20名主要來自中國的偷渡客和兩名「蛇頭」全部被捕。(海關與邊境保護局官網)

川普政府全力搜捕及遣返非法移民的同時，仍然有非法移民湧至。在最近多起個案裡，當局在南部邊境水域截獲一艘偷渡船，20名主要來自中國的偷渡客連同兩名「蛇頭」全部被捕，聯邦移民暨海關執法局(ICE)下轄的國土安全調查局(HSI) 12日正式提告。

2月9日清晨，一艘25呎長的小艇剛駛離巴哈馬群島的比米尼島(Bimini)時，就被美國海岸防衛隊盯上，這艘船最初還開啟導航燈，但駛離比米尼島後隨即關閉。

海岸防衛隊派出巡邏艇跟踨，當發現該船進入南佛羅里達州對開美國水域時，海關與邊境保護局(CBP)空中及海上行動小組人員即刻打開閃燈並響起警笛，要求小艇停船受檢，但對方沒有理會，CBP人員隨即對小艇開槍警告，最終將其截停。

CBP人員們在船上發現20名偷渡客及兩名負責駕船的人蛇集團成員。偷渡客裡有12人來自中國，7人來自海地，1 人來自牙買加；至於「蛇頭」分別是巴哈馬人坎普(Luciano Kemp)及海地人諾雷勒斯(Mikewendzly Nestar Norelus)。

在接受偵訊時，諾雷勒斯承認從海地前往巴哈馬，然後載運偷渡客前往南佛羅里達，但否認是「蛇頭」，聲稱只是負責駕船。

諾雷勒斯說，有偷渡集團跟他接觸，希望他將一批偷渡客運送到美國，於是他收了頭期款2000元，等抵達美國後再收取剩餘報酬。

坎普則說，按照與偷渡客的安排，只要抵達佛州即可，沒有具體目的地，只要把偷渡客送到「任何他能去的地方，無論是海灘還是水灣」都可以。

CBP人員翻查紀錄，發現坎普曾經無證進入美國，去年7月被驅逐出境；一個月前，在距美國海岸約11海浬的一艘故障傾覆船隻上，也發現坎普藏身其中，因此相信他被驅逐後幹起偷渡勾當。

HSI於12日控告「蛇頭」坎普鼓勵或引誘外國人非法進入美國，以及被驅逐外國人再次入境罪名；諾雷勒斯被控未遵守執法人員命令停船。

偷渡客 非法移民 CBP

上一則

沙灘侵蝕 麻州豪宅3年內恐倒塌 屋主與鎮政府槓上…

下一則

首批119亞洲無證客 巴拿馬轉機遣返本國

延伸閱讀

緬北詐騙園區 願交出上萬中國人

緬北詐騙園區 願交出上萬中國人
LAX截獲活甲蟲 藏在日本零食貨物中

LAX截獲活甲蟲 藏在日本零食貨物中
寒流凍壞佛州 17海龜急送生物中心治療

寒流凍壞佛州 17海龜急送生物中心治療
氣候極端、庫存增多 佛州房子難賣 待售時間較往年長

氣候極端、庫存增多 佛州房子難賣 待售時間較往年長

熱門新聞

俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫今年有七項改革，攸關6800萬名投保人權益，宜多加油意。(美聯社)

2025紅藍卡7項新規 退休族不可不知

2025-02-10 09:00
2018年費城老鷹隊奪冠時，老鷹隊老闆盧瑞(左)擁抱並親吻他的華裔妻子賴蒂娜。(路透)

超級盃冠軍老鷹隊 有個華裔老闆娘

2025-02-10 14:55
在美國地方法院提交的一份圖像中，涉嫌綁架的嫌疑人蔣升南(左)和張凡去年10月，進入位於森林公園市的一間Airbnb。（美國地方法院文件）

6華男持槍綁架芝全家4口 得手1500萬加密貨幣

2025-02-12 10:18
來自中國的12歲女孩艾德琳·迪爾（Adaline Deal）是副總統范斯（J.D. Vance）的遠親，她因為沒有接種新冠和流感疫苗，被醫院拒絕施行心臟移植手術。（取自Go Fund Me網頁）

副總統范斯的12歲中國遠親 因未打疫苗被拒心臟移植

2025-02-11 17:06
一名網友在飛機上和幽閉恐懼症的老太太交換座位，對方堅持要付給他一百元表達感謝。飛機示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@Shane Kell）

頭等艙老太太跟他換機位「堅持付錢」 溫馨結局獲網友大讚

2025-02-11 19:27
神韻藝術團涉嫌簽證詐騙而遭聯邦機關犯罪調查。神韻官網

紐時：神韻涉簽證詐騙遭聯邦調查

2025-02-06 09:12

超人氣

更多 >
過完元宵節好運到…財神爺點名「4生肖」財源滾滾要守住

過完元宵節好運到…財神爺點名「4生肖」財源滾滾要守住

非裔女子點餐到一半遭「打巴掌」驅趕 保全爆走趕人嚇壞客人

非裔女子點餐到一半遭「打巴掌」驅趕 保全爆走趕人嚇壞客人
Medicaid經費恐停 診所開始拒收白卡

Medicaid經費恐停 診所開始拒收白卡
「九重紫」孟子義深入險境？ 赴柬埔寨拍新劇 網喊李昀銳護花　

「九重紫」孟子義深入險境？ 赴柬埔寨拍新劇 網喊李昀銳護花　
曾被16所大學拒絕卻被谷歌錄用的華裔高中生 近況更新

曾被16所大學拒絕卻被谷歌錄用的華裔高中生 近況更新