我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

應對川普關稅 賴清德：編特別預算、讓國防預算達GDP3%

這些隱形福利與折扣 你不問他們不會主動給

太陽磁暴生成 北部州情人節可見極光

記者張聲肇／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國家海洋與大氣管理局表示，受到一級太陽地磁風暴影響，14日情人節晚上北部各州天空會出現北極光，能見範圍最南可達密西根北部和緬因州。(路透)
國家海洋與大氣管理局表示，受到一級太陽地磁風暴影響，14日情人節晚上北部各州天空會出現北極光，能見範圍最南可達密西根北部和緬因州。(路透)

國家海洋與大氣管理局(NOAA)13日表示，一級太陽地磁風暴已經生成，預計14日情人節晚上會出現北極光「舞會閃現」景象，北部各州都看得見。

一級太陽地磁風暴屬「輕微」等級，每11年周期當中有900天如此，加拿大和阿拉斯加看得到極光。二至五級分別為「中度」、「強烈」、「嚴重」和「極度」。

NOAA說，未來幾天，愛達荷、蒙大拿、北達科塔、明尼蘇達、威斯康辛和阿拉斯加天象良好的地方，可看到北極光，範圍最南可達密西根北部和緬因州。

太陽磁場目前正值最活躍期，能量釋出量達到最高峰，過去幾個月，北極光出現頻率增加，與此有關。日冕區迸出來的磁化電漿隨著太陽風暴四處飛揚，來到地球磁場，交互感應，顯現綠色和粉紅色的光芒，煞是好看。

9日太陽風暴引發過一級地磁風暴，即將在地面「激起」北極光的，也是同一個太陽風暴。

太空專家說，太陽離地球9300萬哩，日冕物質外噴(Coronal mass ejections，CME)現象出現後，磁化電漿(離子體)可能要好幾天才會抵達地球，因此，要準確預測北極光閃限的時間與地點，很不容易。

民間追光族成立的「極光恐龍」(Aurorasaurus)網路平台會通知用戶，哪些地方可能可以看到極光，也會對當地可看到極光的用戶，發出即時通知，叫他們不要錯過。

大氣管理局說，欣賞極光的最佳時刻是午夜前後，遠離城市光害或滿月當照的天空，看得比較清楚。

太空總署說，如果想拍攝極光，可用智慧手機和數位相機，因為它們的鏡頭對極光的光譜比較敏感，肉眼還看不到的時候，手機和數位相機的鏡頭就已顯現出來。

極光 太空 情人節

上一則

裴濟蜜月殺害華裔妻 田州男判囚終身

下一則

不滿司法部指示撤告亞當斯 聯邦檢察官辭職抗命

延伸閱讀

情人節與義大利淵源深 聖瓦倫蒂諾教堂成戀人景點

情人節與義大利淵源深 聖瓦倫蒂諾教堂成戀人景點
柏林飄雪迎浪漫情人節 專家煞風景警告：骨折季到來

柏林飄雪迎浪漫情人節 專家煞風景警告：骨折季到來
矽谷人忙工作不忘愛情 情人節餐廳一座難求

矽谷人忙工作不忘愛情 情人節餐廳一座難求
迎情人節 9億枝鮮花抵邁阿密機場轉送美加超市、花店

迎情人節 9億枝鮮花抵邁阿密機場轉送美加超市、花店

熱門新聞

俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫今年有七項改革，攸關6800萬名投保人權益，宜多加油意。(美聯社)

2025紅藍卡7項新規 退休族不可不知

2025-02-10 09:00
2018年費城老鷹隊奪冠時，老鷹隊老闆盧瑞(左)擁抱並親吻他的華裔妻子賴蒂娜。(路透)

超級盃冠軍老鷹隊 有個華裔老闆娘

2025-02-10 14:55
在美國地方法院提交的一份圖像中，涉嫌綁架的嫌疑人蔣升南(左)和張凡去年10月，進入位於森林公園市的一間Airbnb。（美國地方法院文件）

6華男持槍綁架芝全家4口 得手1500萬加密貨幣

2025-02-12 10:18
來自中國的12歲女孩艾德琳·迪爾（Adaline Deal）是副總統范斯（J.D. Vance）的遠親，她因為沒有接種新冠和流感疫苗，被醫院拒絕施行心臟移植手術。（取自Go Fund Me網頁）

副總統范斯的12歲中國遠親 因未打疫苗被拒心臟移植

2025-02-11 17:06
一名網友在飛機上和幽閉恐懼症的老太太交換座位，對方堅持要付給他一百元表達感謝。飛機示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@Shane Kell）

頭等艙老太太跟他換機位「堅持付錢」 溫馨結局獲網友大讚

2025-02-11 19:27
神韻藝術團涉嫌簽證詐騙而遭聯邦機關犯罪調查。神韻官網

紐時：神韻涉簽證詐騙遭聯邦調查

2025-02-06 09:12

超人氣

更多 >
過完元宵節好運到…財神爺點名「4生肖」財源滾滾要守住

過完元宵節好運到…財神爺點名「4生肖」財源滾滾要守住

非裔女子點餐到一半遭「打巴掌」驅趕 保全爆走趕人嚇壞客人

非裔女子點餐到一半遭「打巴掌」驅趕 保全爆走趕人嚇壞客人
Medicaid經費恐停 診所開始拒收白卡

Medicaid經費恐停 診所開始拒收白卡
「九重紫」孟子義深入險境？ 赴柬埔寨拍新劇 網喊李昀銳護花　

「九重紫」孟子義深入險境？ 赴柬埔寨拍新劇 網喊李昀銳護花　
曾被16所大學拒絕卻被谷歌錄用的華裔高中生 近況更新

曾被16所大學拒絕卻被谷歌錄用的華裔高中生 近況更新