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民調：55%民眾情人節與伴侶共度 39%陪家人 1/4不慶祝

編譯陳韻涵／綜合報導
民調指多數美國民眾認為情人節浪漫又有趣。圖為13日紐約帝國大廈屋頂雪中的玫瑰花。(路透)
民調指多數美國民眾認為情人節浪漫又有趣。圖為13日紐約帝國大廈屋頂雪中的玫瑰花。(路透)

美聯社民調顯示，美國民眾認為情人節浪漫又有趣，55%的人在這一天將與伴侶共度，39%的人則與家人齊聚。

美聯社與NORC公共事務研究中心(AP-NORC Center for Public Affairs Research)本月6日到10日從代表美國人口、以概率為基礎的NORC「AmeriSpeak小組」中取樣，訪查1112名成人，誤差區間正負4.1個百分點。

這項民調結果顯示，55%的人與伴侶共度情人節，39%的人跟家人團聚，17%的人與朋友一起過，還有15%的人說會以某種方式慶祝。

約25%的受訪者表示，14日將不會慶祝情人節，而沒有對象的人更可能不過這個節。

北卡羅來納州雷福德(Raeford)的38歲高中老師布魯貝克(Joseph Brubaker)認為情人節有好有壞，他將飛往俄亥俄州與他新女友過節，這段遠距離戀愛目前發展了兩個月。

布魯貝克說：「這以往是寄卡片就能解決的事，但有情人可以慶祝很棒，且對戀愛中的人有所必要，而商家很厲害，會讓你願意掏出60元購買平常賣很便宜的花。」

肯塔基州路易維爾市(Louisville)74歲的退休理化老師艾利斯(Ian Ellis)未婚，情人節對他沒什麼意義，他計畫周末與朋友相聚，到附近餐廳享用自助吧。

艾利斯說：「就情人節而言，我很低調，不會寄任何卡片。」

38%的受訪者認為情人節「浪漫」、34%的人覺得「有趣」，另有22%的人覺得情人節「過時」，而14%的人表示這個節日「有壓力」。

奧克拉荷馬市的67歲貝茲(William Betts)結婚40年，他說：「我是家裡最浪漫的人，如果我什麼都沒做，老婆可能也不會察覺。」

貝茲今年將往返300哩，先在他當志工的食物廚房分發餐點，再回家為妻子做晚餐並送上鮮花。但他坦言，並非所有人都喜歡情人節，「尤其是我單身的女兒」。

北卡羅來納州杜倫市(Durham)的76歲賈妮斯‧湯普森(Janis Thompson)離婚了，但她依然覺得「情人節很棒，而這世上愈多愛愈好。」

湯普森的其中一個嫂子諾娜(Nona)在情人節出生，她今年高齡95歲，一家人將精心為她慶祝，其中湯普森的女兒手作心型卡片。

湯普森說：「諾娜在我三歲時成為我的嫂嫂，我來自一個非常大的家庭，而我一直把她當作我的第二個媽，她教我很多事。」

情人節 北卡羅來納州 民調

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