布萊德彼特找你談戀愛？去年網路愛情騙局詐走11.4億

聯邦調查局在情人節提醒，網路愛情騙局多。(本報系檔案照)

聯邦調查局(FBI )在情人節提醒，網路愛情騙局多，全美受害者遭騙感情與錢財，2023年損失高達11億4000萬元。

網戀騙局不僅偷走被害人的錢財，也傷害線上信任關係，嚴重影響被害人的身心健康。

這類愛情詐騙通常始於約會應用程式、社群媒體平台或電子郵件，騙子會利用假照片、捏造人設與個人資料，吸引毫無戒心的受害者，博取其信任並迅速發展出虛偽的愛情。

聯邦貿易委員會(FTC)數據顯示，愛情詐騙受害者2023年損失11億4000萬元。

因應情人節到來，FBI費城 辦公室日前發布新聞稿，強調假網戀、真詐財的風險。

費城FBI主管雅各布斯(Wayne A. Jacobs)表示，「浪漫詐欺犯尋求成為被害人的『完美對象』，起初看似無害的接觸，往往迅速轉惡變成刑事詐騙。」

有些愛情騙子會冒充帥氣的好萊塢男演員，用假照片和個人資料欺騙被害人；防毒軟體公司邁克菲(McAfee)表示，一名婦人最近被假冒布萊德彼特(Brad Pitt)的騙子拐走85萬元。

軍人談戀愛也是常見的騙局，騙子假冒無法與被害人見面的職業軍人，濫用人們對軍職人員的尊重和信任，放大謊言的影響力。

加密貨幣 騙局則是近年日益受矚目的話題，騙子說服被害人投資假的加密貨幣機會，謊稱報酬豐厚。

FTC表示，2024年損失最慘重的網戀詐騙，大多與加密貨幣詐欺相關。

邁克菲的線上安全倡議者艾米‧邦恩(Amy Bunn)表示，「現在的網戀騙局變得愈來愈複雜，騙子會利用人工智慧(AI)和深偽技術(deepfake)博取信任，並在情感和經濟上操縱被害人。這些騙局通常會依照既定模式，從約會平台轉為私下一對一交談，避免視訊和通話，並營造出急需用錢的迫切藉口。」

新聞周刊(Newsweek)報導，被害人若不幸受騙，即時報警並聯繫FBI很重要，但被騙的款項往往很難追回，避免受騙的辦法便是提前預防，謹慎對待線上關係，若彼此關係發展得太快，可試著透過影片或搜尋驗證對方身分，且永遠別把錢匯出去，或洩漏個人資料。