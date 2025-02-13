新澤西夫婦尚比亞遊獵 妻遭河馬咬死 夫告旅遊公司

新澤西州居民曼德斯和妻子麗莎2024年到尚比亞遊獵時，目睹愛妻慘遭河馬咬死。(美聯社)

新澤西州 居民曼德斯(Craig Manders)和妻子麗莎2024年到尚比亞遊獵時，目睹愛妻慘遭河馬咬死，向法院提告安排旅程的康州「非洲組合」(African Portfolio)旅遊公司輕忽職守。

曼德斯的律師史雷傑(Paul Slager)和寇慈(Nicole Coates)引述訴狀說，「我們如果了解河馬的危險，絕對不會同意步行到如此近距離接觸的地方。」「想到我們竟然如此不智地被帶到極度險境中，導遊又任由麗莎單獨步行靠近致命的動物，這絕對是令人駭異不已的事。」

「非洲組合」公司的律師顧爾德(Rod Gould)說，該公司只負責安排旅程，導遊工作交由非洲當地名譽最好的遊獵業者，「不負責旅遊期間發生的事」，例如，只負責買機票 ，如果航空公司掉了行李，不是旅行社的責任。

曼德斯向史當佛德(Stamford )高等法院提出的訴狀說，他偕妻2024年5月31日從美國出發，到尚比亞旅遊10天。五天後，矮樹林漫遊時，導遊領他倆走到河邊，河裡有一隻公河馬；導遊「明知或應知」河馬「無法預測、地盤感強烈、極具侵略性」的特性，卻帶他們到這「立即且極度危險」的地方。

更過份的是導遊們都走了，任遊客在毫無保護的情況下，隨意接近河馬，河裡的河馬突然抬頭，衝出水面，朝麗莎衝過去拼命攻擊，她雖然想逃，卻逃不掉，「河馬暴烈攻擊她，用嘴抓她，把她抬離地面，搖撼她全身，咬碎她的頭部和身體。」

目睹整個過程的曼德斯說，麗莎傷得慘不忍睹，很快就斷氣死亡。她在金融業工作逾40年，有三名子女，丈夫說「是天下最好的母親與妻子，慘死不僅對我們家，也對我們鄰里，造成無以復加的損失。」

尚比亞觀光 部長席孔巴(Rodney Sikumba)當時曾向死者家屬親友致哀。