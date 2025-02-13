非裔婦報警反被槍殺 伊州郡政府千萬和解 律師：民事究責、刑事處罰

警方隨身錄影機錄下伊州非裔婦女馬西(後)去年7月遭警察格雷森(左前)槍殺。(美聯社)

伊利諾州非裔婦女馬西(Sonya Massey)去年7月報警求助反遭警察槍殺， 替死者家屬打官司的律師12日說，桑加蒙郡(Sangamon County)政府同意以1000萬元和解訴訟，但這只是彰顯正義的第一步，司法審判和法律更新仍有必要。

民權律師克倫普(Ben Crump)說，12日本應是馬西37歲的生日，「我們要民事究責，刑事處罰，也要立法跟上時代，制定防止類似不幸再發生的法律」，民事和解做到了，「刑事審判和立法變革還沒有。」

有精神問題的馬西當時懷疑有人在住處附近意圖不軌，打電話報警，前去處理的警察格雷森(Sean Grayson)看到她正要把火爐上的熱水壺移開，朝她開了三槍，馬西臉部中彈，當場死亡。

調查發現，格雷森在四年期間多次調動，先後在六個警局服務，不僅只是懲戒問題，還有法律問題，民主黨 州議員史勞特(Justin Slaughter)於是提案改革員警聘用法，聘任之前，主管必須看過應徵人員前幾個在職紀錄。

馬西的父親魏爾本(James Wilburn)懷著沉重的心情，感謝史勞特和春田市選出的州參議員透納(Doris Turner )領銜立法，約束「從這分局跳到那分局」的問題警員，讓大家不會經歷「我們家承受的痛苦。」

桑加蒙郡官員說，和解金由郡和解基金和其他預備金湊足，至於如何運用，待法院裁決，律師若努其(Antonio Romanucci )認為該用做馬西兩名青少年子女的生活和教育費。克倫普則說，律師該分得多少，由法院決定，「大部分會歸死者家屬。」