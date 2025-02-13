我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

非裔女子點餐到一半遭「打巴掌」驅趕 保全爆走趕人嚇壞客人

台中新光三越氣爆已釀4死20傷 內部滿目瘡痍

非裔婦報警反被槍殺 伊州郡政府千萬和解 律師：民事究責、刑事處罰

記者張聲肇／綜合報導
警方隨身錄影機錄下伊州非裔婦女馬西(後)去年7月遭警察格雷森(左前)槍殺。(美聯社)
警方隨身錄影機錄下伊州非裔婦女馬西(後)去年7月遭警察格雷森(左前)槍殺。(美聯社)

伊利諾州非裔婦女馬西(Sonya Massey)去年7月報警求助反遭警察槍殺， 替死者家屬打官司的律師12日說，桑加蒙郡(Sangamon County)政府同意以1000萬元和解訴訟，但這只是彰顯正義的第一步，司法審判和法律更新仍有必要。

民權律師克倫普(Ben Crump)說，12日本應是馬西37歲的生日，「我們要民事究責，刑事處罰，也要立法跟上時代，制定防止類似不幸再發生的法律」，民事和解做到了，「刑事審判和立法變革還沒有。」

有精神問題的馬西當時懷疑有人在住處附近意圖不軌，打電話報警，前去處理的警察格雷森(Sean Grayson)看到她正要把火爐上的熱水壺移開，朝她開了三槍，馬西臉部中彈，當場死亡。

調查發現，格雷森在四年期間多次調動，先後在六個警局服務，不僅只是懲戒問題，還有法律問題，民主黨州議員史勞特(Justin Slaughter)於是提案改革員警聘用法，聘任之前，主管必須看過應徵人員前幾個在職紀錄。

馬西的父親魏爾本(James Wilburn)懷著沉重的心情，感謝史勞特和春田市選出的州參議員透納(Doris Turner )領銜立法，約束「從這分局跳到那分局」的問題警員，讓大家不會經歷「我們家承受的痛苦。」

桑加蒙郡官員說，和解金由郡和解基金和其他預備金湊足，至於如何運用，待法院裁決，律師若努其(Antonio Romanucci )認為該用做馬西兩名青少年子女的生活和教育費。克倫普則說，律師該分得多少，由法院決定，「大部分會歸死者家屬。」

本案迫使聘用格雷森的桑加蒙郡警局長康柏爾(Jack Campbell)提早退休，郡警局接受司法部的要求，加強員警的「非歧視」訓練，增進降低緊張對立以及應付心理障礙患者的能力。

死者馬西的兩名子女(中和右)去年在律師克倫普(左)的陪同下出席記者會。(美聯社)
死者馬西的兩名子女(中和右)去年在律師克倫普(左)的陪同下出席記者會。(美聯社)

司法部 退休 民主黨

上一則

新澤西夫婦尚比亞遊獵 妻遭河馬咬死 夫告旅遊公司

下一則

巨犬雪納瑞犬「蒙提」 威斯敏斯特狗展奪冠後退休

延伸閱讀

非裔婦報警求助反遭槍殺 伊州郡政府千萬元和解

非裔婦報警求助反遭槍殺 伊州郡政府千萬元和解
260人從緬甸詐騙園區被釋放 包含7台灣人

260人從緬甸詐騙園區被釋放 包含7台灣人
伊州貪腐前州長布萊格亞維奇 獲川普赦免定罪

伊州貪腐前州長布萊格亞維奇 獲川普赦免定罪
緬詐園高調辦春晚 辣妹露長腿跳APT 吶喊「再創輝煌」

緬詐園高調辦春晚 辣妹露長腿跳APT 吶喊「再創輝煌」

熱門新聞

俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫今年有七項改革，攸關6800萬名投保人權益，宜多加油意。(美聯社)

2025紅藍卡7項新規 退休族不可不知

2025-02-10 09:00
2018年費城老鷹隊奪冠時，老鷹隊老闆盧瑞(左)擁抱並親吻他的華裔妻子賴蒂娜。(路透)

超級盃冠軍老鷹隊 有個華裔老闆娘

2025-02-10 14:55
來自中國的12歲女孩艾德琳·迪爾（Adaline Deal）是副總統范斯（J.D. Vance）的遠親，她因為沒有接種新冠和流感疫苗，被醫院拒絕施行心臟移植手術。（取自Go Fund Me網頁）

副總統范斯的12歲中國遠親 因未打疫苗被拒心臟移植

2025-02-11 17:06
一名網友在飛機上和幽閉恐懼症的老太太交換座位，對方堅持要付給他一百元表達感謝。飛機示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@Shane Kell）

頭等艙老太太跟他換機位「堅持付錢」 溫馨結局獲網友大讚

2025-02-11 19:27
在美國地方法院提交的一份圖像中，涉嫌綁架的嫌疑人蔣升南(左)和張凡去年10月，進入位於森林公園市的一間Airbnb。（美國地方法院文件）

6華男持槍綁架芝全家4口 得手1500萬加密貨幣

2025-02-12 10:18
神韻藝術團涉嫌簽證詐騙而遭聯邦機關犯罪調查。神韻官網

紐時：神韻涉簽證詐騙遭聯邦調查

2025-02-06 09:12

超人氣

更多 >
劉詩詩大翻車 新戲演技被嫌油膩 網酸：不如過去演面癱

劉詩詩大翻車 新戲演技被嫌油膩 網酸：不如過去演面癱
6華男持槍綁架芝全家4口 得手1500萬加密貨幣

6華男持槍綁架芝全家4口 得手1500萬加密貨幣
加州綠卡移民也被ICE抓 還有父親送兒上學突遭逮捕

加州綠卡移民也被ICE抓 還有父親送兒上學突遭逮捕
墨西哥總統因應川普策略奏效 加拿大與歐洲紛紛效法

墨西哥總統因應川普策略奏效 加拿大與歐洲紛紛效法
南加華女留學生被謀殺 案發前遭白人男友虐待？

南加華女留學生被謀殺 案發前遭白人男友虐待？