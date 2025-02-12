「感到巨痛和震驚 知道我躺血泊中…」魯西迪作證憶遇刺 妻落淚

知名作家魯西迪11日出庭為他2022年在紐約遭攻擊作證，當時他在台上被兇手公然刺殺重傷，並失去一眼。（美聯社）

名作家魯西迪 (Salman Rushdie)11日出庭作證時，回顧自己2022年8月演講遇刺經過，說當時「感到巨痛和震驚，知道我躺在血泊中，恐怕就要沒命了，」陪他出庭的妻子葛瑞斐斯(Rachel Eliza Griffiths)在聽眾席上掉淚。他說，若非四周人把兇手制伏，他可能當場就喪命。

蒙面衝上演講台，舉刀朝他一頓砍殺的馬塔爾(Hadi Matar)拒不認罪。刺殺過程中，另一位同台演講者也重傷。法庭11日的保安措施明顯加強，數輛警車停在法院前，對面的監獄 屋頂上也有安全人員。

魯西迪說，「直到最後一刻，我才看到他」--還沒搞清楚怎麼回事，一把10吋的利刃已經一刀一刀捅在他全身。「我意識到有個穿黑衣服，或深色服裝、黑罩蒙面的人，他的眼神讓我感到驚愕，暗黑的眼神，彷彿凶神惡煞。」有關眼神的證詞，後來從法庭紀錄被刪除。

一開始，魯西迪以為殺手用拳頭攻擊他，「但我隨即看到我衣服上鮮血噴湧，他不斷攻擊我，又砍又殺的。」他說，他胸部、身軀再中一刀，想逃跑時，胸部又被刺了一刀。「我身負重傷，再也站不起來，我倒在地上。」

經此一再擊殺，魯西迪瞎了一眼，被送到賓州醫院急救了17天，轉到紐約市 復健三周，從最基本的擠牙膏動作，一切重新學起。幾個月的復健經過，在他去年發表的回憶錄裡，有詳細的記載。

他在兇手的審判庭上說，「我還沒100%恢復，但已恢復得差不多，大概有75-80%，精力不如從前，體力也大不如前。」

魯西迪陳述這段慘痛經歷時，馬塔爾坐在20呎外的被告席上，不時低頭看地面。

公設辯護律師夏佛(Lynn Schaffer)希望從受害人經此創痛，記憶力是否仍可靠著手，替被告減輕罪行。魯西迪說，他原以為兇手靠近時，自己就站了起來，這個記憶是錯的。

夏佛接著問他，被告殺了他幾刀？「當時我沒在算，其他的事盤據我心，事後可從我身上看到，不需別人告訴我。」