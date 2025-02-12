南卡眾議員梅絲驚爆遭4人性侵、錄影 批州檢長無作為

共和黨國會眾議員梅絲10日晚間出人意表地在國會發表近一小時演說，指控她的前未婚夫對她性侵，她也指控南卡州檢察長未積極調查。(取自C-SPAN視頻)

南卡 州共和黨 籍聯邦眾議員 南西‧梅絲(Nancy Mace)10日在國會眾議院發言時，驚爆遭前未婚夫性侵、未經她的同意錄下跟她及其他女性的性行為過程、以及串通他的商業夥伴犯下強暴等性罪行。

梅絲還指責南卡州共和黨籍檢察長威爾遜(Alan Wilson)，指稱對方即使收到她報警及提供的證據，但始終沒有採取任何行動。

梅絲在長達近一小時的發言中表示，這次爆料的做法是「魚死網破」，要說出所有內情，詳細描述在2023年11月如何「意外發現一些針對女性最令人髮指的犯罪行為」，說在前未婚夫的手機上發現逾萬「失去知覺」女性被強暴的影片，還有女性和女孩的不雅照片，令她震驚的是其中一個就是她自己。

梅絲說，「我們講的是強暴、非自願拍攝的照片、非自願拍攝的影片，是對女性和女孩蓄意、精心策畫的剝削」；她同時指名道姓四名男性參與其中，包括在2023年分手的未婚夫、軟體商人布萊恩特(Patrick Bryant)以及他的商業夥伴。

梅絲（左）與前未婚夫布萊恩特（右）。(取自IG)

梅絲還指責，即使2023年她向州政府提交了相關照片及影片，但州檢察長威爾遜對布萊恩特一干人等調查，採取拖延行動，質疑有確鑿證據但迄今仍沒有提出檢控。

她發言時除了多位共和黨議員外，還有她的母親及十多位女性支持者在場，包括數名受害者，也有民主黨女議員現身支持。

布萊恩特堅決否認指控，並稱會與任何法律程序合作以清名聲。威爾遜辦公室發聲明回應梅絲的指責，稱她的評論完全錯誤，又說從沒有收到任何執法部門或檢察機構，有關此事的報告或協助請求。

而南卡州警察機構「州執法處」(State Law Enforcement Division)則說，已於2023年12月開始調查布萊恩特，指控其「襲擊、騷擾和偷窺」，又說調查仍未完成，一旦完成將送交檢察官。