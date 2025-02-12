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甘迺迪總統遇刺案 FBI稱找到2400份新檔案

編譯徐薏茹／綜合報導
在川普總統命令公布前總統甘迺迪遭刺殺的機密檔案後，聯邦調查局表示新發現2400份未公開的新檔案。（美聯社）
在川普總統命令公布前總統甘迺迪遭刺殺的機密檔案後，聯邦調查局表示新發現2400份未公開的新檔案。（美聯社）

聯邦調查局(FBI)11日公布新發現，稱已找到2400份與甘迺迪遇刺案相關的新紀錄；聯邦機構正執行川普上個月簽署的行政命令，公開數千份文件。

FBI表示正致力於轉移紀錄至國家檔案與紀錄管理局(National Archives and Records Administration)，以納入解密程序。

FBI的聲明未透露新發現的文件包含哪種資訊，2020年FBI開設中央檔案中心(Central Records Complex)，開始數年的工作，運送、電子化存檔並儲存全國分支機構結束案件的檔案；FBI表示，更全面的記錄存檔及技術進步使當局能迅速搜尋並找到檔案。

瑪麗費雷爾基金會(Mary Ferrell Foundation)副總裁莫爾利(Jefferson Morley)稱，FBI公布檔案的行動表明該局對於透明度方面是認真的。

他指出，這為其他機構開啟先例，公開尚未被移交給國家檔案局(National Archives)的文件。

數十年來，甘迺迪遇刺案引發各種陰謀論，1963年11月22日甘迺迪總統的車隊經過德州教科書貨倉大樓(Texas School Book Depository)前時遭暗殺，24歲殺手奧斯華(Lee Harvey Oswald)位於六樓的狙擊手位置，甘迺迪遇刺兩日後，夜店店主魯比(Jack Ruby)在一次轉獄過程中射殺奧斯華。

由時任詹森總統下令成立的華倫委員會(Warren Commission)負責調查甘迺迪遇刺案，該委員會發現奧斯華為單獨行動，且沒有陰謀論的證據，但這一結論從未能平息數十年來的理論。

「Case Closed」的作者波斯納(Gerald Posner)也認為奧斯華是獨自行動，他表示，新發現的文件有可能與已經在國家檔案館的檔案重複，他指出：「如果這些真的是新的遇刺案檔案，那麼這些年來這些檔案是如何被遺漏的，將引發一系列的問題。」

過去幾年公開的檔案提供情報服務在當時運作方式的細節，包括中央情報局(CIA)的電報和備忘錄，內容討論奧斯華在暗殺案前幾周在墨西哥城旅遊期間前往蘇聯和古巴大使館。

莫爾利表示，CIA對奧斯華的監視在過去五至十年浮現，他認為新文件可能有相關資訊。

FBI CIA 古巴

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