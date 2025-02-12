邊境牆籌款詐騙百萬元 川普盟友班農認罪免關

前白宮顧問班農在興建美墨邊境牆籌款活動中詐騙百萬元，11日在曼哈頓聯邦法院出庭認罪，根據認罪協商，不用坐牢。(美聯社)

總統川普 首個任期的白宮資深顧問、政治盟友班農(Steve Bannon)，在興建美墨邊境 牆籌款活動中詐騙百萬元，11日在曼哈頓 聯邦法院認罪，被判處3年有條件釋放，毋須入獄即時獲釋。

量刑聆訊原定於3月4日舉行，但由於毋須入獄，71歲的班農離開法庭時形容自己「感覺棒極了」。保守派人士將班農被控稱是「政治迫害」。

根據釋放條件，班農必須在3年內避免再觸犯法律，否則有可能入獄，此外不能在紐約任何慈善機構擔任箽事或公職，不能使用、出售或持有邊境牆捐贈者的任何信息。

班農的律師聲稱他原想抗爭到底，但在權衡傾向民主黨的曼哈頓聯邦法院陪審團將會如何審判他之後，決定放棄審理，改選擇有條件認罪。根據協議，他的洗錢和共謀指控也獲撤消。

根據報導，新任司法部長邦迪(Pam Bondi)早前下令該部調查川普所指責的「檢控權武器化」後，控辯雙方達成認罪協議。

班農離開法庭時要求邦迪對曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)、紐約州檢察長州檢察長詹樂霞(Letitia James)展開刑事調查。兩人都是民主黨人，前者負責檢控班農，後者就川普的不當商業行為提起訴訟。

班農被指串通另外三人，在2018年12月發動名為「我們建牆」(We Build the Wall)的籌款活動，呼籲捐贈者「買一塊磚」支持川普在南部興建邊境牆，聲稱所有籌得款項全用以修牆，總計募得2500萬元。

但在2020年8月，川普還在任時的司法部，指班農等人「欺詐」數萬捐款者，班農本人挪用100多萬元，部分用於個人開支，包括旅行、酒店、個人信用卡債務和其他費用。班農被逮捕時，正在中國流亡商人郭文貴的豪華遊艇上。

此案共有四人被控共謀實施電信詐騙、洗錢罪，每項罪名最高可判處20年監禁。