暴風雪連襲中西部、東岸 估超過8000萬人受影響

暴風雪和冰雨11日襲捲中西部和東岸大西洋中部地區直到12日，影響8000多萬人。圖為西維州居民用鏟雪車為車道清雪。(美聯社)

氣象局表示，11日暴風雪 和冰雨襲擊中西部和東岸大西洋中部，直到12日，預計影響8000多萬人，阿帕拉契山脈中部尤應提防結冰。

兩個強烈氣團交互作用，可能在許多地方造成極端寒冬天氣。本周第二個冬季風暴已在11日早上從密西西比河谷挾帶大雪與冰霰，覆蓋中部阿帕拉契山區和中部平原，令人不寒而慄。

氣象局說，有些地方一個風暴剛過，另一風暴緊跟而來，作用力不可小覷。CBS新聞台氣象學家諾蘭(Nikki Nolan) 說，從五大湖區往東北移動的風暴，12日和13日可能影響中西部和東北部。

氣象局11日早上發布寒冬警報說，肯塔基東北、西維吉尼亞和95號州際道路走廊從里奇蒙( Richmond)到賓州的大雪，以每小時一吋的速度累積，預計會有4-8吋又重又濕的積雪。「各地都可能停電，出外遠行極為危險(特別是11日下午下班時間。)」風暴襲擊區的北部冰雪交加，南部則豪雨不斷。

美國東部13日前可能出現暴風雪、冰雨、豪雨成災等天候，接著又有一個冬季風暴橫掃全國各地，帶來多達10吋的積雪。北極冷鋒會把各地氣溫降到比往年平均低25-35℉的地步，氣象局已針對洛磯山脈北部、五大湖和中部平原發布「極冷」和「寒冬」警報。

芝加哥和內布拉斯加哈斯汀(Hastings)降雪量至少6-8吋，維吉尼亞中部和西維吉尼亞州 結冰厚度可達半吋，連走路都不安全。此外，下密西西比流域和田納西谷地以及阿帕拉契山脈南部豪大雨，可能引發瞬間洪水 和河水漫溢。

中央平原到五大湖區12日大雪紛飛，每小時可能多達一吋，雪停時已累積5吋以上，奧克拉荷馬東部和奧茲卡克(Ozarks)地區還可能冰雨、冰霰交加。更往南雖然積雪不逾吋，但冰雨路滑仍要提防。