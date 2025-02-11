俄國釋放美教師 白宮國安顧問：戰爭邁向終結的好信號

美國教師福格爾自2021年8月起，就一直被關在俄羅斯境內。其姊海蘭德（左）和其他家人於2023年7月在白宮外集會爭取他獲釋。圖為資料照片。（美聯社）

美國白宮國家安全顧問沃茲11日在聲明中表示，特使威特科夫（Steve Witkoff）將把被認為是在俄羅斯 遭不當囚禁的美國教師福格爾（Marc Fogel）帶回美國；沃茲表示，這是俄烏戰爭邁向終結的良好信號。

福格爾2021年8月因持有17公克的醫用大麻 ，於莫斯科的機場被捕；根據報導，福格爾在美國獲醫師開了醫用大麻，但大麻在俄羅斯屬於非法；福格爾為此被判處服刑14年有期徒刑。

沃茲11日發出聲明指出，威特科夫將與福格爾一起飛離俄國領空；沃茲指出，美國總統川普 、威特科夫與總統顧問，與俄方協商出交換條件；沃茲認為，這不但展現出俄國的誠意，也是預示殘忍且可怕的俄烏戰爭邁向終結的良好信號。

沃茲表示，自從川普宣誓就職總統以後，川普已陸續讓全球遭拘留的美國人成功獲得釋放，而川普將繼續努力，直到所有被拘留的美國人可以返回美國。

沃茲指出，福格爾將於11日晚間返回美國，與他的家人和親友團聚。

俄羅斯與西方國家去年8月完成大規模換囚，共計涉及7國、24人，但其中沒有納入福格爾，遭到福格爾家屬的抗議；家屬對此表示，無法理解，認為拜登政府忘了福格爾。