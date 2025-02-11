我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加夜空驚顯水母雲 獵鷹九號「行為藝術」

消化鮑爾證詞 憂關稅衝擊 史指微揚 道指漲逾百點

俄國釋放美教師 白宮國安顧問：戰爭邁向終結的好信號

記者陳熙文／華盛頓即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國教師福格爾自2021年8月起，就一直被關在俄羅斯境內。其姊海蘭德（左）和其他家人於2023年7月在白宮外集會爭取他獲釋。圖為資料照片。（美聯社）
美國教師福格爾自2021年8月起，就一直被關在俄羅斯境內。其姊海蘭德（左）和其他家人於2023年7月在白宮外集會爭取他獲釋。圖為資料照片。（美聯社）

美國白宮國家安全顧問沃茲11日在聲明中表示，特使威特科夫（Steve Witkoff）將把被認為是在俄羅斯遭不當囚禁的美國教師福格爾（Marc Fogel）帶回美國；沃茲表示，這是俄烏戰爭邁向終結的良好信號。

福格爾2021年8月因持有17公克的醫用大麻，於莫斯科的機場被捕；根據報導，福格爾在美國獲醫師開了醫用大麻，但大麻在俄羅斯屬於非法；福格爾為此被判處服刑14年有期徒刑。

沃茲11日發出聲明指出，威特科夫將與福格爾一起飛離俄國領空；沃茲指出，美國總統川普、威特科夫與總統顧問，與俄方協商出交換條件；沃茲認為，這不但展現出俄國的誠意，也是預示殘忍且可怕的俄烏戰爭邁向終結的良好信號。

沃茲表示，自從川普宣誓就職總統以後，川普已陸續讓全球遭拘留的美國人成功獲得釋放，而川普將繼續努力，直到所有被拘留的美國人可以返回美國。

沃茲指出，福格爾將於11日晚間返回美國，與他的家人和親友團聚。

俄羅斯與西方國家去年8月完成大規模換囚，共計涉及7國、24人，但其中沒有納入福格爾，遭到福格爾家屬的抗議；家屬對此表示，無法理解，認為拜登政府忘了福格爾。

川普 大麻 俄羅斯

上一則

副總統范斯的12歲中國遠親 因未打疫苗被拒心臟移植

延伸閱讀

美中關係何去何從？學者：紅線還是台灣

美中關係何去何從？學者：紅線還是台灣
共和黨議員提案 授權川普將格陵蘭更名為「紅白藍島」

共和黨議員提案 授權川普將格陵蘭更名為「紅白藍島」
川普下最後通牒「不放人 地獄就降臨」 哈瑪斯回應曝光

川普下最後通牒「不放人 地獄就降臨」 哈瑪斯回應曝光
aespa鎮得住川普？K-pop股意外竄紅 漲幅大勝台積電

aespa鎮得住川普？K-pop股意外竄紅 漲幅大勝台積電

熱門新聞

俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫今年有七項改革，攸關6800萬名投保人權益，宜多加油意。(美聯社)

2025紅藍卡7項新規 退休族不可不知

2025-02-10 09:00
2018年費城老鷹隊奪冠時，老鷹隊老闆盧瑞(左)擁抱並親吻他的華裔妻子賴蒂娜。(路透)

超級盃冠軍老鷹隊 有個華裔老闆娘

2025-02-10 14:55
神韻藝術團涉嫌簽證詐騙而遭聯邦機關犯罪調查。神韻官網

紐時：神韻涉簽證詐騙遭聯邦調查

2025-02-06 09:12
根據社會安全局統計，大約70萬名領取社安金的美國人住在海外。美聯社

某些旅居海外美國公民因資料未填 社安金將遭暫停

2025-02-04 09:05
2月4日起暫停受理來自中國和香港郵政單位入境的包裹。(路透)

關稅戰 美國郵局暫停收中國、香港包裹

2025-02-04 21:55
新罕布夏州普茨茅斯市一名工人正在清除人行道上積雪。美國東北部各州8日遭遇強烈暴風雪襲擊，大雪覆蓋五大湖上游地區，9500萬人受惡劣冬季天氣威脅。(美聯社)

強烈暴風雪襲東北部 9500萬人急凍 國家氣象局：不宜出行

2025-02-08 21:40

超人氣

更多 >
「五福臨門」驚見趙麗穎參演？ 原來是「她」…網喊：太像了

「五福臨門」驚見趙麗穎參演？ 原來是「她」…網喊：太像了
Meta清晨裁逾6000人 資遣費曝光 華裔員工：捲上加捲

Meta清晨裁逾6000人 資遣費曝光 華裔員工：捲上加捲
矽谷科技業不好待 Meta 10日清晨正式裁員逾6千員工

矽谷科技業不好待 Meta 10日清晨正式裁員逾6千員工
調整手機3設定 蘋果：電池時間可延長一倍

調整手機3設定 蘋果：電池時間可延長一倍
中餐館打工深夜返家…華人來美僅5月 慘遭車禍奪命

中餐館打工深夜返家…華人來美僅5月 慘遭車禍奪命