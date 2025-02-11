為大國衝突暖身 美太平洋空軍成立網路部門

圖為負責指管通訊的美軍士官架設通訊設備，為美日聯演做準備。（取材自美國空軍）

星條旗報11日報導，美國太平洋空軍已成立整合網路作戰與通訊的部門，負責該司令部基礎建設的現代化，以因應與中國大陸經濟與軍事的競爭。

新成立的「網路作戰與戰鬥通訊處」（Cyber Operations and Warfighting Communications Directorate, COWCD）指揮官柯羅爾上校（Eric Crowell）表示，該處成立於1月31日，首要任務為升級並改善太平洋空軍各基地中，遭忽視與過時的網路通訊基礎設施。

他表示，「現代化的目的在於確保我們仍享有競爭力並強化戰鬥通訊，以確保在大國競爭的環境下我們已做好準備」。

他補充，新任務除了用最新的光纖替換老舊的銅線與早期光纖電纜外，現有的數據中心、伺服器及路由器也需要升級。畢竟，目前「儲存器的維修與升級速度不夠快，無法跟上目前科技的發展」。

他也說，由於網路無法配合升級，導致旨在加速「偵測到射擊能力」過程的計畫遭延宕，「我的首要任務在於重建這些基礎設施，使其能順利運作」。

空軍聲明指出，COWCD是美空軍於2024年初公布計畫的一部分，該計劃目的在於「重塑、重新聚焦及重新完善空軍與太空 軍，進而維持大國競爭時代下對中國的優勢」。

柯羅爾表示，太平洋空軍的網路需要夠強大才能支援戰術通訊，而這恰好是空軍「彈性戰鬥部署」（Agile Combat Employment, ACE）的核心概念。

此一概念透過建立並遙控空軍基地與預先部署的裝備，形成輻射式系統進而快速且不為敵人預測地部署空中兵力，這有賴設備升級才能快速移動至空閒位置並重新連結網路。

報導指出，COWCD是將原本空中作戰的通訊與數據網路，獨立出來並直屬於太平洋空軍司令部。美空軍於15年前將空中作戰與網路整合於一，以因應新興的網路防禦與攻勢作戰；但自2024年起，美空軍重新劃分空中作戰與據網路的職能，以凸顯未來衝突中各自的重要性。

先前，飛行員向作戰指揮官進行建言時，代表著空中作戰與網路作戰。柯羅爾指出，由於溝通時間有限，大部分內容都會圍繞在作戰、演習，很多內容會先擱置，之後再以電子郵件等方式解決，新部門「能直接解決問題並即時向司令反映」。

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