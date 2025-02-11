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美陸軍「布拉格堡」基地因種族正義抗議改名 新防長拐個彎改回

編譯周辰陽／即時報導
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美國北卡羅來納州布拉格堡陸軍基地的標誌，攝於2022年2月；布拉格堡2023年改名自由堡，但新任國防部長赫塞斯10日下令改回原名。資料照片。（美聯社）
美國北卡羅來納州布拉格堡陸軍基地的標誌，攝於2022年2月；布拉格堡2023年改名自由堡，但新任國防部長赫塞斯10日下令改回原名。資料照片。（美聯社）

美國2020年發生非裔男子佛洛伊德（George Floyd）因執法過當致死，導致全國性的種族正義抗議活動，也點燃了轉型正義之火，國會隔年要求審查美軍各單位命名是否有紀念內戰南方或自願加入南軍人士之嫌，北卡羅來納州的陸軍基地「布拉格堡」（Fort Bragg）就因此更名為自由堡（Fort Liberty），但根據美國國防部發出聲明，新任國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）10日撤銷了2023年更動的名稱，將該基地名改回了原來的布拉格堡。

今日美國報與福斯新聞報導，布拉格堡設立於1918年，一開始以內戰時期服役於南方邦聯軍的布拉格（Braxton Bragg）將軍命名，現在名列世界上最大的軍用設施之一，駐紮著空降部隊和特種作戰部隊，駐紮著57000名官兵，為美國陸軍第18空降軍（XVIII Airborne Corps）與美國陸軍特種作戰司令部（USASOC）所在。

布拉格將軍來自北卡州沃倫頓（Warrenton, NC），以蓄奴與輸掉促成了邦聯跨台的關鍵戰役而聞名，而美國國會2021年通過立法，禁止軍事基地以任何志願在南方邦聯服役或擔任領導職務的人士命名，布拉格堡則在2023年改名自由堡，但川普總統曾在2024年赴北卡州競選造勢時表示，他希望將該基地名稱改回來。

根據報導，赫塞斯搭乘美國空軍一架C-17運輸機在德國斯圖加特著陸之前，簽署了一份備忘錄，下令將自由堡重新命名為布拉格堡，還拍了影片上網宣布，「沒錯，布拉格回來了」。

根據下令改名的備忘錄，赫塞斯繞過了國會禁止邦聯名稱的條款，正式將布拉格堡以陸軍上等兵羅蘭．布拉格（Pfc. Roland Bragg）命名。羅蘭．布拉格是二戰英雄，參與了突出部戰役，因非凡的勇氣獲頒銀星勳章與紫心勳章，

赫格塞斯在備忘錄陳述了羅蘭．布拉格的事蹟，又指重新命名是要致敬所有受過訓練去打仗，並且贏得美國戰爭的士兵，「並且符合該設施崇高和傳奇的歷史」。

北卡羅來納州 赫塞斯 國防部

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