首登國際舞台 范斯出席巴黎AI峰會 促放寬監管

美國副總統范斯前往巴黎出席AI峰會，首次登上全球舞台。(路透)

在巴黎舉行為期兩天的人工智慧(AI )峰會10日吸引了世界各國領袖、頂尖科技主管、 專家以及政策制定者，共同探討AI對全球安全、經濟與治理的影響。美國由副總統范斯 (JD Vance)代表出席，也是他首次登上國際政治舞台。

這位年僅40歲的副總統，在加入川普 陣營之前擔任聯邦參議員僅18個月。在出發前，他表示將會利用巴黎峰會，與世界各國領袖就AI與地緣政治展開坦誠討論，同時會宣傳總統川普的新外交策略。

范斯向右翼「布萊巴特新聞網」(Breitbart News Network)說，「出席AI峰會的一些領導人可以做很多事情，包括結束俄烏衝突，也會在外交上幫助我們。」

知情人士透露，范斯出席峰會期間除與法國總統馬克宏共進工作午餐，討論烏克蘭及中東問題外，預計也分別與印度總理莫迪及歐盟主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)會晤。中國派副總理張國清出席，顯示北京對影響全球AI標準深感興趣。

在結束巴黎之旅後，范斯將繼續到德國出席慕尼黑安全會議，敦促歐洲盟友增加對北約及烏克蘭的承諾，並可能與烏克蘭總統澤倫斯基會面。

歐洲領導人一直在關注川普最近的言論，包括威脅要對歐盟徵收關稅，控制格陵蘭島，並建議以色列和哈瑪斯衝突結束後撤走巴勒斯坦人，由美國「接管」加薩，這說法已遭到歐洲盟友的斷然拒絕。

范斯在接受「布萊巴特新聞網」 採訪裡，也按川普的說法批評歐洲對社媒平台，尤其AI的審查制度，強調期望民眾可以暢所欲言，自由辯論，「可惜我們的歐洲朋友走錯了方向」。因此他在與歐洲領袖會晤期間，將會提到這問題。

外界關注到范斯將如何傳達川普政府的AI政策，尤其是中國生成式AI模型DeepSeek推出後，多國關切安全問題，美中在AI的競爭升級，預計將是峰會的一個焦點。