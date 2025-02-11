馬斯克想用974億元買OpenAI 奧特曼拒絕：願花97.4億買推特

馬斯克為首的財團欲以近千億元價格入主OpenAI，被OpenAI執行長奧特曼拒絕。(路透、美聯社)

華爾街日報(WSJ)10日獨家報導，科技富豪馬斯克 (Elon Musk)率領的投資聯盟主動提議以974億元價格，買下研發聊天機器人ChatGPT的非營利機構OpenAI 掌控權，但OpenAI 共同創辦奧特曼(Sam Altman)規畫目標卻是轉型成為營利企業，馬斯克與奧特曼之間高手過招，緊張升溫。

馬斯克律師托伯洛夫(Marc Toberoff)說，10日已遞交收購OpenAI所有資產的報價書給OpenAI董事會。

報導指出，馬斯克方面的收購提議，與奧特曼為OpenAI仔細安排的未來發展截然不同。根據奧特曼規畫，OpenAI將轉型為營利企業，透過名稱為Stargate的聯合創投為人工智慧(AI)基礎建設投入5000億元。

馬斯克為首的財團欲以近千億元價格入主OpenAI，被OpenAI執行長奧特曼拒絕。(路透、美聯社)

馬斯克透過托伯洛夫發表聲明表示：「如今已經到了時候，讓OpenAI永遠回歸過去那般有著開放原始碼、以安全為重點的影響力。」馬斯克說：「我們將確保目標達成。」

奧特曼則透過馬斯克擁有的社群媒體X發文回應說：「不用了，謝謝。但如果你願意的話，我們會以97.4億元買下推特(twitter)。」奧特曼使用X平台被馬斯克改名之前的原本名稱，對於馬斯克想以974億元價格購買OpenAI，則以97.4億元買下推特做為回覆。

馬斯克為首的財團欲以近千億元價格入主OpenAI，被OpenAI執行長奧特曼拒絕。(路透、美聯社)

奧特曼與馬斯克2015年共同創辦OpenAI，性質為非營利機構。馬斯克離開OpenAI之後，奧特曼成為執行長，OpenAI在2019年成立營利型附屬單位，開始向微軟公司(Microsoft)等投資方募款。奧特曼目前正嘗試把附屬機構轉型為一家傳統式的公司並且脫離原本的非營利組織。

報導指出，OpenAI轉型過程中最棘手的問題之一是，身為非營利機構的OpenAI市值如何估算。馬斯克喊出高規格的開價，意味著馬斯克自己或未來掌理OpenAI的任何人，都可能對新版OpenAI擁有龐大的掌控權。

馬斯克自己的AI新創公司xAI也參加購買計畫，如果併購案通過，將與OpenAI合併。