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川普當年零容忍政策 導致千名無證童有家難歸

記者顏伶如／綜合報導
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根據統計，拜登政府任內有3200名在「零容忍」政策下與父母分離的無證兒童終於跟家人團圓，但迄今與父母失散的無證兒童仍有1000人。圖為德州一處收容無證兒童的設施。(路透)
根據統計，拜登政府任內有3200名在「零容忍」政策下與父母分離的無證兒童終於跟家人團圓，但迄今與父母失散的無證兒童仍有1000人。圖為德州一處收容無證兒童的設施。(路透)

華爾街日報(WSJ)10日報導，川普總統第一任執政期間因為「零容忍」(zero tolerance)措施而被拆散的無證移民家庭，如今恐怕再也沒有團圓的可能。根據統計，拜登政府任內有3200名在「零容忍」政策下與父母分離的無證兒童終於跟家人團圓，但迄今與父母失散的無證兒童仍有1000人。

「零容忍」政策在2018年推出之後，至少造成4000個無證移民家庭在美墨邊境遭到拆散，川普後來在輿論強烈批評之下宣布停止計畫。

報導指出，宏都拉斯男子巴瑞拉(Jose Barrera)因為家鄉動盪不安想到美國找工作，2019年帶著4歲兒子從德州邊境闖關時遭到逮捕。巴瑞拉被拘留半年多，後來遣返回國，兒子被移民機關另外安置，並沒有一起遣返。

巴瑞拉的妻子到處尋找孩子，終於找到在兒童拘留中心住了一年多的兒子。巴瑞拉說，這段經歷對兒子造成嚴重打擊，事隔多年到現在都需要心理治療。他說：「狀況很不好，我兒子特別慘。我希望這種事情不要發生在任何人身上。」

川普1月20日就職當天簽署的第一批行政命令裡，包括了廢除協助遭拆散無證家庭團圓、為遭到拆散家庭提供支援的任務小組。根據2023年聯邦法院對於聯合訴訟的和解裁決，政府必須讓遭到拆散的無證兒童與父母團圓，但川普政府接下來將做到多少，成為未知數。

消息人士說，川普團隊還在評估如何配合法院規定。

代表遭拆散無證家庭提告的美國民權聯盟(American Civil Liberties Union，ACLU)民權律師葛勒特(Lee Gelernt)指出，從廢除任務小組便能看出，川普政府從來不認為對無證兒童造成傷害。

葛勒特說，川普政府若沒有根據法院規定行事，很快就會面臨新的訴訟。

巴瑞拉表示，回到宏都拉斯之後，年邁雙親積欠可觀醫療費用，自己積欠人口走私集團的費用也沒付完，無奈之下只好再次挑戰非法入境美國。巴瑞拉三年前非法入境之後，獲得法律協助參加向美國政府提告的聯合訴訟並獲得和解。

巴瑞特2024年12月獲得臨時假釋身分後，把家人接到佛羅里達州同住，目前三個孩子都在上學，巴瑞特則從事建築業。不過，假釋身分明年到期之後，能否續延將由川普決定。

川普總統第一任執政期間因為「零容忍」措施而被拆散的無證移民家庭，如今恐怕再也沒有...
川普總統第一任執政期間因為「零容忍」措施而被拆散的無證移民家庭，如今恐怕再也沒有團圓的可能。圖為帶著小孩的移民路過墨西哥往美國邊境行進。（路透）

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