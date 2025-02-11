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陽光陣雨好空氣 夏威夷成為全球彩虹之都

記者張聲肇／綜合報導
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陽光普照、陣雨短暫加上空氣清新，使得夏威夷時常出現彩虹，堪稱「世界彩虹之都」。(美聯社)
陽光普照、陣雨短暫加上空氣清新，使得夏威夷時常出現彩虹，堪稱「世界彩虹之都」。(美聯社)

陽光普照、陣雨短暫加上空氣清新，使得夏威夷時常出現彩虹，這三大因素是夏威夷大學大氣層科學教授巴興格(Steven Businger)認為夏威夷堪稱「世界彩虹之都」的原因。

目前是夏威夷冬雨季節，看到彩虹的機率比其他時節都高。因為太常看到彩虹，彩虹成為夏威夷人日常生活的象徵，大樓、公車站和車牌，都不乏彩虹的圖案，夏威夷大學的體育校隊還以彩虹為名。

檀香山兒童發現中心主任厄舍(Liane Usher)說，彩虹代表希望和新的開始。該中心外觀和內部房室都有彩虹圖案，「每次雨後我看到彩虹，都不禁會心一笑。」

雨滴反射太陽的光譜，就會顯現彩虹，陽光越亮，七彩越鮮明。下「太陽雨」的時候，最容易看到彩虹。清晨出現時，看起來更大、更高；下午近傍晚時份，太陽快落到地平線時亦然。

巴興格說，夏威夷群島的貿易風(trade winds)帶來陣陣小雨，在豔陽藍空下，陽光最容易照穿雨滴，形成彩虹。

空氣清新也是夏威夷彩虹特多的原因。其他地方的空氣微粒子不是滿布灰塵、花粉，就是汽車排放的廢氣，雨滴不易反射陽光。每年10月到翌年4月是夏威夷的雨季，看到彩虹的機會更大。

巴興格說，「夏威夷大概擁有地球上最棒的彩虹吧。」他製作了一個名為「追虹族」( RainbowChase)應用軟體程式，幫喜歡看彩虹的人尋找何時何地最可能看到彩虹。

因為夏威夷彩虹繁多，當地語言對「彩虹」一詞，根據不同樣態的彩虹，就有20種稱法，接近地平面的和高高在上的名稱也不同，某種彩虹象徵人間與靈界的溝通橋梁，或預示即將發生的事情。不同境界的神靈可穿越不同的彩虹橋，有些神靈住在靈界，太陽或月亮上，有些則住在人間。

夏威夷

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