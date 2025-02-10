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美航又出事？乘客手機熱點威脅「機上有炸彈」全員被請下機盤查

編譯盧思綸／即時報導
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美國航空2863號班機，訂於2月7日從德州奧斯丁飛往北卡夏洛特。起飛前，一名乘客發現，一個連線熱點名稱為「飛機上有炸彈」，隨後全機乘客都被警察護送下飛機，每一個人都被要求出示手機給員警檢查；照片為示意圖非當事人。(路透)
美國航空2863號班機，訂於2月7日從德州奧斯丁飛往北卡夏洛特。起飛前，一名乘客發現，一個連線熱點名稱為「飛機上有炸彈」，隨後全機乘客都被警察護送下飛機，每一個人都被要求出示手機給員警檢查；照片為示意圖非當事人。(路透)

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，美國航空上周一架客機疑似收到炸彈威脅，不明乘客將手機熱點更名為「飛機上有炸彈」（there is a bomb on the flight），機組人員緊急通知當局，全機乘客被請下機接受檢查，最終沒有查到惡作劇的人，所幸班機延誤後平安飛抵目的地。

美國航空2863號班機，訂於2月7日下午1時42分從德州奧斯丁飛往北卡夏洛特。起飛前，一名乘客發現，一個連線熱點名稱為「飛機上有炸彈」，通知空服員後，機師隨後宣布全機返回航廈，同一時間通報奧斯丁警察局與航空部門。

63歲乘客史帝恩（Bruce Steen）告訴ABC，機師表示發現可疑熱點名稱後，奧斯丁警察局一名中尉登機，直言這樣的玩笑並不好笑，並要求惡作劇乘客自首，但是始終沒有人舉手承認。

隨後，全機乘客都被警察護送下飛機，每一個人都被要求出示手機給員警檢查。他們的手提行李也通通再次被掃描檢測。警方也出動警犬檢查行李艙。

美國運輸安全管理局（Transportation Security Administration）事後向ABC證實消息，表示「機構非常嚴肅對待炸彈威脅」。

最終，飛機延誤將近5個小時，在當日下午6時15分起飛前往目的地。

奧斯丁 檢測 德州

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