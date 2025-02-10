迪士尼漲價嚇跑遊客 高層想對策

迪士尼樂園門票漲價，中產階級已難負擔。(路透)

對許多人來說，迪士尼 樂園是一生必遊的聖地，也是家庭度假的終極去處，然而這些年來遊客卻感覺花費愈來愈昂貴，過去幾年人數成長放緩，甚至一些曾經死忠的常客家庭也取消了朝聖之旅。去年10月，成人日間入園票價首度突破200元大關，現在旺季價格比淡季高出100多元；消息人士透露迪士尼內部正頻繁檢討對政。

華爾街 日報報導，一些人擔心迪士尼公司已沉迷於漲價，已到了美國中產階級負擔能力的極限；一些知情人士表示，內部常常討論迪士尼樂園是否正在失去家庭吸引力及其消費意願。

負責迪士尼樂園的體驗部門(Experience)近年來成為公司金雞母，從2018年佔總體營收34.5%到2023年佔70%。不過2023年底開始，迪士尼自行調查遊客，發現有意再光顧迪士尼樂園的人數急劇下降；2024年遊客人數成長僅1%，低於2023年的6%。同時，過去兩個財年的門票、飲食、商品人均支出成長3%，光是去年第四季就升了4%。

旅遊規畫網站「Touring Plans」計算，一個兩大兩小的家庭2024年去迪士尼樂園玩四天的平均費用為4266元；扣除餐飲和交通費用並經通膨調整後，比五年前的3230元大漲。該網站顯示近80%漲幅來自曾經免費的服務或是新的附加服務，其他漲幅則是票價，漲速比通膨率還高。

迪士尼取消了一些曾經免費的福利 ，例如機場接駁、快速通行證乘車調度。新的附加服務如原稱「Genie+」、現稱「閃電線」(Lightning Lane Multi Pass)的付費免排隊服務。迪士尼去年夏季外流的內部Slack通訊顯示，光是2021年10月至2024年6月期間，該服務就帶來了超過7億2400萬元的稅前收入。前執行長查佩克(Bob Chapek)和體驗部門董事長達馬羅(Josh D'Amaro)還推出一個線上預訂系統，限制年票用戶的參觀天數，來吸引日票或愛買周邊的客人，所作所為都受到迪士尼粉絲猛烈批評。

知情人士透露已向回鍋執行長的艾格(Bob Iger)提出這些問題，負責定價、促銷和消費者回饋的團隊去年春季就一直在討論如何改善。