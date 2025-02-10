2暴風雪來襲 將橫掃大平原至新英格蘭 堪薩斯降雪估達2-5吋

東北部的酷寒天氣剛結束，馬上又有兩場暴風雪接踵而來，第一場預計11日貫穿阿帕拉契山脈，直抵大西洋中部沿海和新英格蘭。(美聯社)

本周將有兩個快速移動暴風雪 接連來襲，從大平原橫掃至新英格蘭 ，北部會有大雪，南部大雨，堪薩斯降雪量預估達2-5吋。

東北部的酷寒天氣剛結束，馬上又有兩場暴風雪接踵而來，第一場預計11日貫穿阿帕拉契山脈，直抵大西洋中部沿海和新英格蘭，維吉尼亞、華府、馬里蘭和德拉瓦降雪量最大，約在3-6吋之間。

第二場暴風雪緊接著於12日抵達，為大平原和中西部帶來大風雪和豪大雨，12日晚間到13日襲擊東北部。

整個下周大平原和洛磯山脈將承受北極冷氣團的侵襲，氣溫比往年平均低10-40℉，讓當地居民體會真正的春寒料峭。侵襲蒙大拿和南北達科達州的冷鋒最為銳利，氣溫在冰點以下，加上冷風效應，體感溫度為負40℉。

西雅圖、蒙大拿州的碧林斯(Billings)和俄勒岡州的波特蘭等城市的低溫可能打破紀錄。

北達科達州地方氣象台說，「如果你在期待天候轉暖，那得耐心再等一陣子。北極冷氣團會讓本周氣溫低到令人寒冷的程度，低於正常均溫的天氣，將持續到2月第三周。」

國家氣象局9日慶祝155歲生日，同時發布本周氣象預告如上。

9日上午，東北部各機場總共取消230多個原定出發的航班，不過，隨著低壓系統東移出海，降雪量已開始減少。東北部的寒冬警報都已解除，有些地方9日仍有零星飄雪。

國家氣象局首席預報員歐惹維克(Bob Oravec)說，東北部剛結束的暴風雪從五大湖直掃東北沿海，紐約上州 和新英格蘭積雪6-12吋，波士頓和紐約等大都市也有3-5吋。東北部的雪較輕盈，紐約市的降雪濕重，將和哈頓北區的排水道口堵住，地面到處都是水蛙。

國家海洋與大氣層管理局預測，今後兩周，東北部的氣溫仍將低於往年平均。