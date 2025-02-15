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伊州二手店淘買4.99元舊盤子 竟是「乾隆瓷器」價錢翻倍

TVBS新聞網／編輯 游舒婷 報導
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伊利諾州一名男子在二手商店花了4.99美元購買了一個瓷盤，沒想到這個瓷盤竟是中國乾隆時期的古董瓷盤。圖為二手店示意圖。(取材自unsplash.com/@indiratjokorda)
伊利諾州一名男子在二手商店花了4.99美元購買了一個瓷盤，沒想到這個瓷盤竟是中國乾隆時期的古董瓷盤。圖為二手店示意圖。(取材自unsplash.com/@indiratjokorda)

伊利諾州一名男子約翰卡塞拉諾（John Carcerano）日前在二手商店花了4.99美元購買了一個瓷盤，沒想到這個瓷盤竟是中國乾隆時期的古董瓷盤，價值可能高達6000美元。

根據「紐約時報」報導，卡塞拉諾是一名地毯清潔工，平時喜歡逛二手商店尋寶，已有35年的古董買賣經驗。那天，他和其他3個人同時在二手商店的推車上挑選物品，當其他人都離開後，他眼尖地發現推車角落裡，有一個現代瓷盤下壓著另一個瓷盤，他立刻將它買了下來。

卡塞拉諾使用Google鏡頭拍下這個瓷盤，發現一個類似的瓷盤最近以4400美元的價格售出，他馬上意識到自己撿到寶，為了確認瓷盤的真偽，卡塞拉諾將它帶到紐約蘇富比等多家拍賣行鑑定。

蘇富比的中國外銷瓷器專家表示，這個瓷盤是乾隆時期約1775年製作的「中國外銷紋章長方形淺盤」，估價在4000到6000美元之間。這個結果讓卡塞拉諾相當開心，直言多年的古董淘寶經驗終於有了回報，同時他也分享挖寶經驗，表示要在商品被放到架上之前就下手，如果等到上架才買，這時候好東西通常就被挑光了。

男二手商店買164元舊盤子　竟是「乾隆瓷器」可賣16萬

TVBS新聞網

紐約時報 伊利諾州 拍賣 Google

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