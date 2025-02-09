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5大學校園曾現反猶太主義 聯邦正調查

記者顏伶如／綜合報導
圖為去年西北大學畢業典禮上，支持巴勒斯坦的示威抗議。(美聯社)
圖為去年西北大學畢業典禮上，支持巴勒斯坦的示威抗議。(美聯社)

教育部指出，自從2023年以色列遭遇恐怖攻擊後，五所大學校園開始大量出現反猶太主義，教育部已經展開聯邦調查。被點名的五所大學有哥倫比亞大學(Columbia University)、西北大學(Northwestern University)、波特蘭州立大學(Portland State University)、柏克萊加州大學(University of California, Berkeley)、雙子城明尼蘇達大學(University of Minnesota, Twin Cities)。

2023年10月7日，哈瑪斯組織(Hamas)對以色列發動突襲，引發以色列強硬回擊。全美各地大學紛紛出現抗議以色列的活動，哥倫比亞大學基於安全考量而取消畢業典禮。

福斯新聞網(Fox News)5日報導，上台才兩周的川普政府教育部發表聲明指出，拜登政府軟弱無能，沒辦法對出現反猶太主義的大學究責，教育部已經針對五所大學校園存在「廣泛的反猶太騷擾」(widespread antisemitic harassment)啟動聯邦調查。

主管民權事務的教育部代理助理部長崔諾爾(Craig Trainor)在聲明中說，太多大學去年姑息廣泛的反猶太騷擾，縱容非法手段搭篷抗議，導致校園生活陷入癱瘓，猶太生活方式與宗教信仰的表達被迫轉為地下化，拜登政府軟弱無能的協議，絲毫沒能向學術機構究責。

福斯數位新聞(Fox News Digital)日前報導，川普總統下令驅逐持學生簽證進入美國、曾參加反猶太示威抗議的國際學生。

西北大學、波特蘭州立大學以及明尼蘇達大學均表示，將配合教育部調查。

猶太 教育部 以色列

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