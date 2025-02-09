索尼PlayStation突大當機 全美玩家崩潰

索尼PlayStation網路7日晚間突然大當機，電玩、商店、社媒、短片和帳戶管理功能全部停擺，全美玩家崩潰。(路透)

索尼 PlayStation網路7日晚間9點左右突然大當機，電玩、商店、社媒、短片和帳戶管理功能全部停擺，全美玩家崩潰，有些幽默分享「被迫停玩心得」。

PlayStation客戶部門Ask PlayStation在X社媒平台發布：「本公司得知某些用戶目前正面臨本公司網路的問題。」

部分用戶在表達不滿之餘，趁機開玩笑，例如，某用戶就在X平台上說，「PlayStation當機，該好好認識一下和我結婚五年的老婆了。」

另一名用戶則希望能夠獲得一款免費遊戲，作為補償。

還有一名用戶也在X上抒發挫敗感：「索尼PlayStation網路當機，我不僅不能玩漫威 爭鋒(Marvel Rivals)遊戲......我從索尼電遊店和手機應用程式買來的遊戲『全都』不能玩。這就是我們所謂的數位未來，老實講，真是爛透了。」

名為Adjusted55的X平台用戶說，周五夜班12點下班的人回到家發現，索尼電遊網站居然當機，附上飆淚的表情符號，以及10秒鐘自己無奈解愁動作的影片。

Bama-Boy也在X平台幽默附和：「我老婆很好奇，為什麼禮拜五想和她一起看電視。哈哈哈。」貼上「PlayStation網路當機」標籤。

Krispy Kreme甜甜圈則趁勢廣告，8日呼籲索尼電遊玩家何不放下網路電玩，到實體店慰勞自己一下：「玩家有請：本玩店今天下午5-7點免費提供一個澆了糖漿的甜滋滋原味甜甜圈，因為回饋甜頭不須伺服器。」這則廣告也是透過X平台傳達。

PlayStation網站說，工作人員正在設法解決問題，希望儘速恢復正常。