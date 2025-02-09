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900萬元收購汽車旅館 丹佛市府10元出售

編譯盧炯燊／綜合報導
位於丹佛市陳Stay Inn汽車旅館，市府去年以900萬元收購，現在以10元價格出售，但是有嚴格附加條件。(取自Google Map)
位於丹佛市陳Stay Inn汽車旅館，市府去年以900萬元收購，現在以10元價格出售，但是有嚴格附加條件。(取自Google Map)

丹佛市政府去年以900萬元收購了一家汽車旅館，現在要以10元，是的，僅僅10元的價格出售。但這可不是天上掉饀餅；如此好得難以置信的買賣，自然有陷阱，如想要作為房地產投資，一定要三思。

2023年1月，丹佛市花了900萬元聯邦補助款收購歇業的Stay Inn汽車旅館，計畫將之改造成支援住房(supportive housing)收容遊民。

這座位於東38大道12033 號的舊汽車旅館，高四層樓，共有96間客房。但自從市府收購後，一直空置至今，現在僅以一杯咖啡的價錢出售，與其說是尋找新主人，不如說是找人接手燙手山芋。

因為這筆交易附帶兩個條件，首先是買家必須把這家破舊的汽車旅館，改造成適合居住的支援住房；其次是接下來的99年，該物業只限收入未達該地區平均所得30%的人申請居住。

市府住房發言人伍德伯里(Derek Woodbury)解釋說，市府先前已探索各種方案，如何將這幢建築改造成支援性房，最終於2024年秋季決定，轉讓業權是實現這個目標的最佳方法。

在市府收購前，這棟旅館已處於廢棄狀態多年，用柵欄圍起來。當時的市長漢考克(Michael Hancock)以及代表該選區的民主黨籍聯邦眾議員德蓋特(Diana DeGette)，在2021年5月作了重大承諾，信誓旦旦的表示將會完成目標。

現任市長強生(Mike Johnston)承認，先前市府官員的承諾並未實現。伍德伯里指出，這幢建築不只需要重新裝修內部，還要大規模整修建築結構和水電管線，包括「修復人行道和欄桿結構，還要修復整個電力系統。」

不僅如此，新業主還要負責重新規畫房產座落地的整個街區。這原屬於市府的責任，然而在2024年8月及9月的聽證會上，未能完成重新分區程序，現在將統統落在新業主身上。

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