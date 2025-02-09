謀職能力遭質疑 科州女子找人合殺男友

科州29歲愛緒麗‧懷特因遭男友質疑她找不到工作，夥同陌生人殺害男友，近日遭陪審團判定二級謀殺罪名成立，定4月4日宣判刑期。(亞當斯郡警局照片)

科羅拉多州亞當斯 郡(Adams County)地方檢察官指出，29歲女子愛緒麗‧懷特(Ashley White)四年多以前謀職時，遭男友德利沙(Cody DeLisa)質疑其成功機率不大，竟夥同陌生人槍殺德利沙，近日遭陪審團判定二級謀殺、陰謀二級謀殺及搶劫罪成立，刑期排定在4月4日宣判。

美聯社報導，懷特與德利沙的關係在謀殺案前幾個月變得「緊張易爆炸」，檢察官辦公室表示，部分原因在德利沙經常批評女友懷特找不到全職工作。懷特對男友變得很失望，甚至想淹死、燒死他的貓。

檢方表示，2020年8月13日，懷特去丹佛市面試，回家的巴士上，德利莎表示懷疑懷特被錄取的機率，這一點讓懷特很受傷。

懷特在巴士上結識一名自稱「史考特」(Scott)的男子，她與男子談到德利沙霸凌的舉止，接下來兩人制定殺死德利沙的計畫。

下巴士之後，他們步行到懷特與德利沙同居的房子，過沒多久德利沙便頭中兩槍，屍體在翌日被發現。

檢警並未明確找出是誰開槍的，只表示兩人動手謀殺前，曾試射史考特的槍枝。據說謀殺案後，懷特與史考特偷走德利沙的錢包，接下來幾天在當地花用，懷特表示自己再沒見到男子了。後來懷特被列為嫌犯，被捕起訴。

德利沙被謀殺3年後，檢警就本案取得重大突破。2023年，一名女子自稱是男子史特拉頓(Michael Stratton)的女友，接洽亞當斯郡檢察官表示，她男友曾經承認參與殺死德利沙一案。檢警發覺她的描述，與懷特的犯罪供述吻合。史特拉頓在德利沙死後，因另一起謀殺案被捕。檢警認為史特拉頓無法在該案受審，因此也沒在德利沙謀殺案中起訴他。

懷特的審判自1月6日展開，聽審約三周過後，陪審團判她三項罪名有罪定讞。郡檢察官馬森(Brian Mason)表示，這起謀殺實為悲劇、無意義，懷特要為被害人之死負重大罪責，付出代價。