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強烈暴風雪襲東北部 9500萬人急凍 國家氣象局：不宜出行

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強烈暴風雪襲東北部 9500萬人急凍 國家氣象局：不宜出行

編譯盧炯燊／即時報導
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新罕布夏州普茨茅斯市一名工人正在清除人行道上積雪。美國東北部各州8日遭遇強烈暴風雪襲擊，大雪覆蓋五大湖上游地區，9500萬人受惡劣冬季天氣威脅。(美聯社)
新罕布夏州普茨茅斯市一名工人正在清除人行道上積雪。美國東北部各州8日遭遇強烈暴風雪襲擊，大雪覆蓋五大湖上游地區，9500萬人受惡劣冬季天氣威脅。(美聯社)

東北部各州8日遭遇強烈暴風雪襲擊，大雪覆蓋五大湖上游地區，9500萬人受惡劣冬季天氣威脅。

國家氣象局(NWS)發布的冬季風暴警告，在中大西洋岸部分地區完全生效直至周一早上，預報顯示降雪量將高達到6英寸。

NWS已要求東海岸上千萬居民，在8日周末要作好準備迎接數厘米降雪的準備，同時預測這場暴風雪掠過東北部各州後，會移向北部平原到緬因州的大片地區。

國家氣象局專家切納德(Marc Chenard)預測，新英格蘭及中大西洋地區，未來幾天將有多達7000萬居民受到冬季風暴影響，連同其他地區，9500萬人都在冬季天氣警報之內。

他警告，從華盛頓特區到整個洲際95號路走廊，以至內陸的任何地方，肯定會出現一些更危險的道路狀況，不宜出行。

從8日晚到9日，紐約州北部及新英格蘭地區的積雪可能達到1英尺，暴風雪將於8日向東北移動，為明尼蘇達州和五大湖地區部分地區帶來4至8英寸大雪。

這場暴風雪8日從英格蘭地區開始，先掠過馬州、新罕布什爾、緬因及康州部分地區，降雪量估計高達到1英尺。費城、紐約、波士頓等大城市8日晚上會出現數英寸降雪，大城市以外地區的降雪量更高。

五大湖地區的大部分地區預計遭到中等程度以至大雪覆蓋，大多數地區降雪量約為4至8英寸。然後，該系統將向東移動。明州的明尼阿波利斯(Minneapolis)、北達科他州的法哥(Fargo)等地區，8日早上已開始積雪達5英寸。

與本月初的確情況一樣，這股最新的寒流來自極地渦旋的襲擊，極地渦旋通常是在北極周圍的冷空氣環，一旦衝出空氣環就會南下。

切納德預測，暴雪過後天氣會變得相當寒冷，到周一(10日)早上，所有未經處理或清理的道路仍然非常危險，並不適宜出行。

預計中部和東部地區周一及周二(11日)仍將寒冷，最高氣溫將在10到20華氏度之間。中大西洋地區和東北部的最高氣溫也將在10到20華氏度之間。

暴風雪 新英格蘭 費城

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