我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張蘭、汪小菲抖音帳號被查封 高層公開理由：屢犯不改

楊紫瓊悼大S po合作劇照：失去一顆閃耀的星星

超級盃／酋長拚3連冠 肯卓克拉瑪擔綱中場秀

編譯潘勛／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
今年超級盃賽，中場休息將由饒舌歌手肯卓克拉瑪(Kendrick Lamar)擔綱表演。(美聯社)
今年超級盃賽，中場休息將由饒舌歌手肯卓克拉瑪(Kendrick Lamar)擔綱表演。(美聯社)

今年超級盃賽事最令人津津樂道的莫過堪薩斯酋長隊(Kansas City Chiefs)爭取達成超級盃三連霸的目標，而費城老鷹隊(Philadelphia Eagles)第五度殺入決賽，希望第二次捧起金盃；兩隊將在紐奧良市對戰；中場休息將由饒舌歌手肯卓克拉瑪(Kendrick Lamar)擔綱表演。

雅虎運動(yahoo! Sports)報導，即便酋長隊在第59屆超級盃無法三連冠、創下紀錄，但他們的成就也是空前未有；他們已經拿過四次超級盃，將是首支連兩次奪冠、現在第三度殺進決賽的球隊。

NFL歷史上有兩次球隊連贏三屆冠軍，但不是連贏超級盃三次。綠灣包裝工隊曾在1929年到1931年獲得冠軍，1965到1967再次辦到，而1966年和1967是第一、二屆超級盃。堪薩斯酋長隊奮力想成為第一支超級盃三連霸的球隊。

橫擋在酋長隊與新歷史紀錄的是費城老鷹隊。兩隊兩年前曾在超級盃上對決，最後由酋長隊巴克(Harrison Butker)在終場八秒鐘踢進致勝分。老鷹隊才不在乎酋長隊要創什麼紀錄，他們要締造自己的歷史；他們今年之前有四度殺進超級盃，2018年擊敗新英格蘭愛國者隊(New England Patriots)，首奪金盃，但也是迄今唯一一座。

2月9日超級盃是酋長隊三年內第二次與老鷹隊在冠軍戰對決，上一次比賽場地是在亞利桑納州格蘭岱市(Glendale)，由酋長隊以38：35分取勝。

酋長隊四分衛馬霍姆斯(Patrick Lavon Mahomes)表示，即將對決的老鷹隊很強，攻守俱佳，很是特別，兩年前最後比分很接近，只是老鷹隊已增加新血，變得更強，因此酋長隊要拿出最佳狀態才能獲勝。參加過兩年前決戰的兩隊球員有40多個，此次再度相逢。

肯卓克拉瑪擔任中場表演，他6日表示自己會全神貫注於感受及自己擁有的能量、洛杉磯能量，在紐奧良賽場上演出，讓全世界瞧見。肯卓克拉瑪表示，自己仍覺得有點飄飄然，他剛在葛萊美獎上憑藉一曲「Not Like Us」一舉奪得「最佳單曲」、「最佳製作」、「最佳饒舌演出」、「最佳饒舌歌曲」、「最佳音樂錄影帶」等五項大獎。

超級盃 費城 新英格蘭

上一則

8天第3起 載10人小飛機阿拉斯加空難 發現3具罹難者屍體

下一則

川普要出席現場看超級盃 紐奧良封街、禁無人機

延伸閱讀

明星、樹懶、外星人…超級盃廣告30秒要價800萬

明星、樹懶、外星人…超級盃廣告30秒要價800萬
採訪超級盃賽事 記者陳屍紐奧良 1女被捕

採訪超級盃賽事 記者陳屍紐奧良 1女被捕
快看世界／有超可愛的狗勾「幼犬盃」9日登場

快看世界／有超可愛的狗勾「幼犬盃」9日登場
不愛看美足？療癒版超級盃「幼犬盃」等你來觀賞

不愛看美足？療癒版超級盃「幼犬盃」等你來觀賞

熱門新聞

根據社會安全局統計，大約70萬名領取社安金的美國人住在海外。美聯社

某些旅居海外美國公民因資料未填 社安金將遭暫停

2025-02-04 09:05
《亞當和夏娃的故事》封面。(取自Amazon)

CIA藏了逾50年 美禁書預言末日災難 從「加州毀滅」開始

2025-02-01 10:36
神韻藝術團涉嫌簽證詐騙而遭聯邦機關犯罪調查。神韻官網

紐時：神韻涉簽證詐騙遭聯邦調查

2025-02-06 09:12
一架小飛機1月31日在費城一座購物中心附近墜毀的畫面。(擷自YouTube@CNN)

醫療專機墜毀費城街區 搭載兒童病患等6人 川普：感到悲痛

2025-01-31 23:00
2月4日起暫停受理來自中國和香港郵政單位入境的包裹。(路透)

關稅戰 美國郵局暫停收中國、香港包裹

2025-02-04 21:55
華裔花滑新星Angela Yang在華府空難遇難，她事發當日還在IG上傳照片，表示今年參與訓練營很好玩，期望明年再參加。(擷自IG@angelayangskates)

才說明年見…華裔11歲花滑新星遇華府空難 最後貼文曝光

2025-02-01 15:49

超人氣

更多 >
南加華女教師猥褻兩男童 發露骨照鎖教室脫衣還這樣做...

南加華女教師猥褻兩男童 發露骨照鎖教室脫衣還這樣做...
如何煮出完美水煮蛋？科學家用掉數百顆雞蛋 研究出美味秘訣

如何煮出完美水煮蛋？科學家用掉數百顆雞蛋 研究出美味秘訣
大S骨灰不會長置家中將採樹葬 小S做出決定原因曝光

大S骨灰不會長置家中將採樹葬 小S做出決定原因曝光
「太陽花女王」劉喬安波士頓落網 美將遣返回台

「太陽花女王」劉喬安波士頓落網 美將遣返回台
汪小菲「利用大S」真實動機曝光？謊言全遭命理師拆穿

汪小菲「利用大S」真實動機曝光？謊言全遭命理師拆穿