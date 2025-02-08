超級盃／酋長拚3連冠 肯卓克拉瑪擔綱中場秀

今年超級盃賽，中場休息將由饒舌歌手肯卓克拉瑪(Kendrick Lamar)擔綱表演。(美聯社)

今年超級盃 賽事最令人津津樂道的莫過堪薩斯酋長隊(Kansas City Chiefs)爭取達成超級盃三連霸的目標，而費城 老鷹隊(Philadelphia Eagles)第五度殺入決賽，希望第二次捧起金盃；兩隊將在紐奧良市對戰；中場休息將由饒舌歌手肯卓克拉瑪(Kendrick Lamar)擔綱表演。

雅虎運動(yahoo! Sports)報導，即便酋長隊在第59屆超級盃無法三連冠、創下紀錄，但他們的成就也是空前未有；他們已經拿過四次超級盃，將是首支連兩次奪冠、現在第三度殺進決賽的球隊。

NFL歷史上有兩次球隊連贏三屆冠軍，但不是連贏超級盃三次。綠灣包裝工隊曾在1929年到1931年獲得冠軍，1965到1967再次辦到，而1966年和1967是第一、二屆超級盃。堪薩斯酋長隊奮力想成為第一支超級盃三連霸的球隊。

橫擋在酋長隊與新歷史紀錄的是費城老鷹隊。兩隊兩年前曾在超級盃上對決，最後由酋長隊巴克(Harrison Butker)在終場八秒鐘踢進致勝分。老鷹隊才不在乎酋長隊要創什麼紀錄，他們要締造自己的歷史；他們今年之前有四度殺進超級盃，2018年擊敗新英格蘭 愛國者隊(New England Patriots)，首奪金盃，但也是迄今唯一一座。

2月9日超級盃是酋長隊三年內第二次與老鷹隊在冠軍戰對決，上一次比賽場地是在亞利桑納州格蘭岱市(Glendale)，由酋長隊以38：35分取勝。

酋長隊四分衛馬霍姆斯(Patrick Lavon Mahomes)表示，即將對決的老鷹隊很強，攻守俱佳，很是特別，兩年前最後比分很接近，只是老鷹隊已增加新血，變得更強，因此酋長隊要拿出最佳狀態才能獲勝。參加過兩年前決戰的兩隊球員有40多個，此次再度相逢。

肯卓克拉瑪擔任中場表演，他6日表示自己會全神貫注於感受及自己擁有的能量、洛杉磯能量，在紐奧良賽場上演出，讓全世界瞧見。肯卓克拉瑪表示，自己仍覺得有點飄飄然，他剛在葛萊美獎上憑藉一曲「Not Like Us」一舉奪得「最佳單曲」、「最佳製作」、「最佳饒舌演出」、「最佳饒舌歌曲」、「最佳音樂錄影帶」等五項大獎。