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川普要出席現場看超級盃 紐奧良封街、禁無人機

編譯盧炯燊／綜合報導
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2025年超級盃將於9日在紐奧良凱撒超級圓頂體育場舉行，由於川普總統將到現場觀賽，當地政府如臨大敵，維安措施嚴密到「滴水不漏」。(美聯社)
2025年超級盃將於9日在紐奧良凱撒超級圓頂體育場舉行，由於川普總統將到現場觀賽，當地政府如臨大敵，維安措施嚴密到「滴水不漏」。(美聯社)

全美最重要的體育盛事、2025年超級盃(Super Bowl)將於9日在紐奧良凱撒超級圓頂(Caesars Superdome)體育場舉行，由堪薩斯城酋長隊(Kansas City Chiefs)與費城老鷹隊(Philadelphia Eagles)對決。歷屆總統都是在白宮觀看決賽，但川普宣布會親到現場，成為歷來首位親臨的現任總統。

今年元旦體育場附近發生汽車衝撞人群恐襲事件，造成15人死亡數十人受傷，早已使決賽當天加強保安，現在川普要來，更變得如臨大敵，嚴密到「滴水不漏」。

市長坎特雷爾 (LaToya Cantrell)5日在有關保安措施的記者會上表示，今次的保安措施遠超以往，比以前更安全。

市警察局長柯克帕特里克(Anne Kirkpatrick)說，由於總統的到來，安保措施自然要進一步加強，到時會動用2000 警力，體育場周圍一帶會禁止車輛通行，通往最受歡迎地區的路口也會封閉。

聯邦航空管理局(FAA)也宣布，決賽開始前幾天，紐奧良市中心上空及體育場周圍禁止無人機飛行，高度1萬8000呎內限制飛機飛行。

武裝的聯邦空中警察也會駐在全市各交通樞紐要衝，掃描可疑人員及活動，並防範無人機進入。

國土安全調查局紐奧良特別任務主管德勞恩(Eric DeLaune)負責聯邦安全協調工作，他表示保安範圍會延伸到體育場以外各個社區，任何沒有證件者不得進入體育場周圍的封鎖區。

數十名維安人員及100多隻炸彈搜索犬，會在決賽前一天徹底檢查體育場40萬平方呎空間及7萬多個座位。

擁有體育場的ASM Global公司，亦已委任紐約人工智慧公司Dataminr，以即時監控潛在和新出現的威脅。該公司將從100多萬個公共資料來源，包括社群媒體、暗網論壇和交通攝影機等提取數據，分析任何可能襲擊的線索。

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