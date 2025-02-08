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12.5萬遊客湧入迎接「超級盃」 紐奧良盼帶動經濟復甦

編譯廖振堯／綜合報導
2025年超級盃將於9日在紐奧良凱撒超級圓頂體育場舉行，由堪薩斯城酋長隊(Kansas City Chiefs)與費城老鷹隊(Philadelphia Eagles)對決。(路透)
2025年超級盃將於9日在紐奧良凱撒超級圓頂體育場舉行，由堪薩斯城酋長隊(Kansas City Chiefs)與費城老鷹隊(Philadelphia Eagles)對決。(路透)

路易斯安納州的紐奧良(New Orleans)長期受自然災害、基礎建設老舊、高犯罪率困擾，其經濟已被休士頓、亞特蘭大等其他南方主要城市後來居上。不過2025年超級盃將於9日在紐奧良登場，除了川普總統將到訪，預計也會帶來12萬5000名遊客，周邊住宿需求已經暴增，官員們希望能靠這個體育盛事帶動經濟復甦。

據國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，旅遊網Tripadvisor的數據顯示，由於球迷湧入，紐奧良本周的旅館需求激增637%；自1月最後一周的分區冠軍賽以來，來自賓州、新州的遊客興趣增長了14倍多，堪薩斯州、密蘇里州遊客的興趣則增長了8.5倍。Expedia旗下的訂房網Hotels.com數據則顯示，截至6日早上房間均價為每晚650元。

華爾街日報報導，自1980年代石油危機導致許多大型企業倒閉後，紐奧良經濟一直舉步維艱；2005年卡崔娜颶風襲擊後，至今人口(約36萬4000人)仍未恢復到當年水準，之後新冠疫情、艾達颶風(Ida)、房屋保險危機都帶來新的經濟打擊。

2025年超級盃將於9日在紐奧良凱撒超級圓頂體育場舉行，由堪薩斯城酋長隊(Kan...
2025年超級盃將於9日在紐奧良凱撒超級圓頂體育場舉行，由堪薩斯城酋長隊(Kansas City Chiefs)與費城老鷹隊(Philadelphia Eagles)對決。(路透)

在超級盃前，紐奧良正努力擺脫衰敗的形象。紐奧良地區經濟發展小組組長、負責超級盃基礎建設的赫特(Michael Hecht)表示，他已經記錄並規畫球場方圓3哩內的坑洞、損壞路燈、牆上塗鴉的修復工作。「基礎建設不達標，就會直接帶來企業成本……卡車車軸斷裂是要賠錢的。」路州經濟發展部長布爾喬(Susan Bonnett Bourgeois)表示，官員「顧著前面的派對，卻忽視了後面的商業。放任態度讓我們陷入這種境地，得盡力爭取才能拿回一切」。

本周活動包括在市內最好的餐廳之一舉行晚宴、舉辦商業研討會及社交活動來款待企業高管；路州官員7日也宣布投資當地產業，包括為新創公司提供5000萬元資金、創建非營利AI研究所。雖然這都是招攬企業的標準做法，但對於一個大部分工作都依賴低薪服務業的城市來說，卻是轉變的關鍵。

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