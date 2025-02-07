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改變跨性別政策 NCAA女性賽事禁跨性女參加

記者張聲肇／綜合報導
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聖荷西州立大學女子排球隊允許跨性別運動員參加比賽，但國家大學體育協會6日宣布遵照川普行政命令，即日起女性賽事只限出生時為女性的運動員參加。(美聯社)
聖荷西州立大學女子排球隊允許跨性別運動員參加比賽，但國家大學體育協會6日宣布遵照川普行政命令，即日起女性賽事只限出生時為女性的運動員參加。(美聯社)

國家大學體育協會(NCAA)6日遵照川普發布的行政命令，改變跨性別政策， 宣布女性賽事只限出生時為女性的運動員參加。

川普的行政命令從「保守派」角度解釋教育法修正案第九條，將「性別」定義為出生時醫院認定的男性或女性，沒有第三種性別。川普授權各聯邦機構對於不認同他對「性別」定義的機構或組織，停止提供聯邦補助款。他競選時就表明，當選後會禁止跨性別人士參加女子運動競賽。

NCAA宣布放棄現有的跨性別政策，遵照總統命令認定參賽選手的性別，新政策即刻生效。它轄下有1100所學校會員，「管轄」50萬名運動員，是美國大學運動員所有活動的最大「主管」機構。

NCAA會長貝克(Charlie Baker)說，「我們強烈相信，參賽資格的認定標準清楚、連貫且統一，最有利於目前的學生和運動員，不能再在相互牴觸的州法和法院判決亂象中，蹣跚前進。」「為達此目的，川普總統令提出了清楚的全國標準。」

NCAA在貝克領導下，從2022年開始實施「各單項運動自行決定」政策，跨性別運動員可否參加比賽，由各運動協會自行決定。

過去一年，跨性別運動員參賽成為部分人士批評的重點，這派人士的說法是，男性轉女性的運動員參加女性比賽既不公平，又有安全之虞。儘管這種案例為數不多，川普競選總統期間刻意放大此一議題，博取保守派選民的好感。貝克說，就他所知，整個協會中，只有10名跨性別運動員。

NCAA的新政策仍准許出生時是男性的運動員和女性隊友一起訓練，也享有同樣的健保。

值此同時，川普政府的教育部也點名聖荷西州立大學(San Jose State University)女子排球隊和賓州大學(University of Pennsylvania)游泳隊允許跨性別運動員和女隊友一起使用更衣室、淋浴間和廁所，侵犯了自然女性運動員的民權，即將展開調查。

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