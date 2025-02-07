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外傳大S骨灰永遠放家中 命理師曝「絕對不行」理由

偷大谷翔平1700萬 前翻譯水原一平判刑57月

記者張聲肇／綜合報導
涉嫌竊取棒球明星大谷翔平(右)1700萬元的前翻譯水原一平(左)，6日被加州法院判刑57個月，外加罰款1800萬元。(美聯社)
涉嫌竊取棒球明星大谷翔平(右)1700萬元的前翻譯水原一平(左)，6日被加州法院判刑57個月，外加罰款1800萬元。(美聯社)

涉嫌竊取棒球明星大谷翔平1700萬元償還賭債的大谷前翻譯水原一平，6日被法院判刑57個月。

40歲的水原在認罪協議中，承認在兩年多的期間內，陸續從大谷的銀行帳戶盜領存款，主要是為了償還賭債；他還多次謊稱自己是大谷，打電話給銀行。

檢方說，水原「深入且廣泛」的詐騙行為，對其雇主造成重大傷害。水原將在3月24日自行入監服刑。

除此之外，法官還判他刑滿後受監視三年，賠款1800萬元，其中近1700萬元還給大谷，100多萬元繳納國稅局和法院罰款。

檢察官說，擁有美國永久居留權的水原服刑完畢後，可能被遣返日本。

加州中區代理檢察官麥克納利(Joseph McNally)聽完宣判後，在法院外對記者表示，判決的刑期和罰款都很重，表示其罪行重大，法官有意藉此傳達「強烈訊息」。

他特別同情大谷，「錢被偷，被利用，被侵害。水原撒謊、欺騙又竊盜，真是無恥之徒。」

水原在判刑前，寫了一封長達三頁的信給主審法官霍爾坎(John Holcomb)，聲稱自己是美國賭博業的受害人，懇求法官手下留情，不要判重刑。

他在信中表示，2021年起，因不堪財務壓力，誤上馬修鮑爾經營的體育賭博網站，想從中解套，他對賭博行業完全無知，直到2024年才明白那是非法的網站。「賭債越積越多，除了拿大谷的錢來還債，我毫無辦法……雙手伸入他的錢庫，我也自責的要死，可是我別無他法。」

他的律師也以水原不慎染上「賭癮」，請求法官網開一面，輕判18個月就好，讓他有機會重新做人。檢察官則求處48個月徒刑。

檢方說，水原財務壓力和誤入「賭途」的說法都不成立，賭債也沒大到要偷雇主那麼多錢來償還的地步。助理檢察官米契爾(Jeff Mitchell)懷疑水原到底是真心後悔，還是喟嘆「不幸被逮到。」

加州 鮑爾 大谷翔平

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