我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

使用人數暴增？ChatGPT免登入就能用後 傳大當機、無法回答

大S包機是汪小菲出錢？小S不忍了：人在做天在看

涉竊谷歌機密 中國籍工程師追加起訴14罪

編譯中心／ 綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
司法部4日宣布，先前被控涉嫌4項竊取商業秘密罪而被起訴的中國籍前谷歌工程師丁林葳，被追加起訴七項經濟間諜罪及七項竊取商業秘密罪。(取自丁林葳領英)
司法部4日宣布，先前被控涉嫌4項竊取商業秘密罪而被起訴的中國籍前谷歌工程師丁林葳，被追加起訴七項經濟間諜罪及七項竊取商業秘密罪。(取自丁林葳領英)

司法部4日宣布，先前被控涉嫌4項竊取商業秘密罪而被起訴的中國籍前谷歌工程師丁林葳，被追加起訴七項經濟間諜罪及七項竊取商業秘密罪。

司法部並表示，如果丁林葳被判定有罪，每項竊取商業秘密罪將面臨最長10年監禁及最高25萬元罰款；而每項經濟間諜罪則將面臨最長15年監禁及最高500萬元罰款。

美國之音(VOA)中文網報導，根據上述宣布，4日提出的最新起訴書描述了丁林葳竊取的7類商業機密，並指控他涉嫌犯下7項經濟間諜罪和7項竊取商業秘密罪。這份最新起訴書取代了先前的起訴書。

根據這份最新起訴書，丁林葳逾2019年獲谷歌聘用擔任軟體工程師，他從2022年5月到2023年5月間，上傳了1000多份檔案到他的Google Cloud個人帳戶，內含谷歌的商業機密等訊息。

司法部表示，丁林葳任職谷歌期間秘密與二家中國公司結盟，且有意在2022年6月出任一家位在北京的科技新創公司技術長。2023年5月，他更在上海成立「至算科技有限公司」，主要業務為人工智慧(AI)和機器學習，並自任執行長。

最新起訴書指控，丁林葳透過竊取谷歌商業機密，意圖使中國政府受益。其中，他涉嫌竊取與硬體基礎設施和軟體平台相關的技術，這些技術能使谷歌的超級計算數據中心，為中國提供及訓練大型AI模型。

同時，丁林葳從谷歌竊取的商業機密軟體，能使晶片執行通訊任務，且可將數千個晶片編排成能訓練和執行尖端AI的超級電腦軟體。

根據指控，丁林葳向他的中國科技公司員工傳閱了一份PPT，內容提到中國鼓勵發展AI產業的國家政策。他還自行製作了一份PPT，內容是向中國官方提出的人才計劃申請書。

起訴書並提到，中國資助的人才計劃，鼓勵在境外從事研發的個人將知識和研究成果轉移回國，以換取薪資、研究資金、實驗室或其他獎勵。而丁林葳的人才計劃申請書直指，他的公司產品將幫助中國擁有「國際水準的算力平台能力」。

谷歌是在2023年12月初發現丁林葳竊取機密的行為，不久他就向谷歌提出辭呈，並企圖逃回中國。但在谷歌及美國聯邦調查局追查下，被限制出境的丁林葳於2024年3月在加州被捕，不久即被控涉及4項竊取商業秘密罪而遭起訴。

谷歌 AI 司法部

上一則

速食業低薪困境：單親媽日夜打工勉強養育3孩

下一則

冰風暴來襲 中西部冰厚達1/10吋 出行危險

延伸閱讀

Google跟進「棄DEI政策」 宣布雇人不再重視多元

Google跟進「棄DEI政策」 宣布雇人不再重視多元
人工智慧自研晶片更火爆 蘋果、Meta大舉投入

人工智慧自研晶片更火爆 蘋果、Meta大舉投入
涉竊谷歌AI技術 前中國籍工程師遭美追加至14項罪嫌

涉竊谷歌AI技術 前中國籍工程師遭美追加至14項罪嫌
中對美加徵關稅反擊 川習熱線暫停 川普：我不急

中對美加徵關稅反擊 川習熱線暫停 川普：我不急

熱門新聞

Angela Yang。(UDFSC臉書)

花滑新星Edward Zhou、Angela Yang 搭上死亡班機

2025-01-30 13:06

不斷更新／64人小型客機與直升機相撞墜毀 河中已撈出18具屍體

2025-01-30 00:15
搜救人員在31日繼續在波多馬克河尋找殘骸。（美聯社）

川普證實撞機67人全罹難 暗示或與FAA「多元雇用」有關

2025-01-30 12:48
根據社會安全局統計，大約70萬名領取社安金的美國人住在海外。美聯社

某些旅居海外美國公民因資料未填 社安金將遭暫停

2025-02-04 09:05
美國首都華盛頓特區29日發生民航機與軍用直升機相撞，造成兩機所有乘客、機組人員與軍人共67人全部罹難。圖為30日搜救人員在波多馬克河一處殘骸附近。美聯社

撞機初步報告曝光 1管制員同時指揮客機直升機「不正常」

2025-01-30 18:58
《亞當和夏娃的故事》封面。(取自Amazon)

CIA藏了逾50年 美禁書預言末日災難 從「加州毀滅」開始

2025-02-01 10:36

超人氣

更多 >
帶大S回家了 具俊曄砸百萬台幣包機 1小時要價36萬

帶大S回家了 具俊曄砸百萬台幣包機 1小時要價36萬
政策大轉彎 美國郵政將繼續接收中國與香港包裹

政策大轉彎 美國郵政將繼續接收中國與香港包裹
大S骨灰回台 張蘭邀功「汪小菲包機解決」遭全網砲轟

大S骨灰回台 張蘭邀功「汪小菲包機解決」遭全網砲轟
咖啡渣助植物長得好亦可驅蟲 但避開迷迭香等這幾類

咖啡渣助植物長得好亦可驅蟲 但避開迷迭香等這幾類
川普最強硬手段對付加墨格陵蘭巴拿馬 而非中國

川普最強硬手段對付加墨格陵蘭巴拿馬 而非中國