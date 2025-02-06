涉竊谷歌機密 中國籍工程師追加起訴14罪

司法部4日宣布，先前被控涉嫌4項竊取商業秘密罪而被起訴的中國籍前谷歌工程師丁林葳，被追加起訴七項經濟間諜罪及七項竊取商業秘密罪。(取自丁林葳領英)

司法部 4日宣布，先前被控涉嫌4項竊取商業秘密罪而被起訴的中國籍前谷歌 工程師丁林葳，被追加起訴七項經濟間諜罪及七項竊取商業秘密罪。

司法部並表示，如果丁林葳被判定有罪，每項竊取商業秘密罪將面臨最長10年監禁及最高25萬元罰款；而每項經濟間諜罪則將面臨最長15年監禁及最高500萬元罰款。

美國之音(VOA)中文網報導，根據上述宣布，4日提出的最新起訴書描述了丁林葳竊取的7類商業機密，並指控他涉嫌犯下7項經濟間諜罪和7項竊取商業秘密罪。這份最新起訴書取代了先前的起訴書。

根據這份最新起訴書，丁林葳逾2019年獲谷歌聘用擔任軟體工程師，他從2022年5月到2023年5月間，上傳了1000多份檔案到他的Google Cloud個人帳戶，內含谷歌的商業機密等訊息。

司法部表示，丁林葳任職谷歌期間秘密與二家中國公司結盟，且有意在2022年6月出任一家位在北京的科技新創公司技術長。2023年5月，他更在上海成立「至算科技有限公司」，主要業務為人工智慧(AI )和機器學習，並自任執行長。

最新起訴書指控，丁林葳透過竊取谷歌商業機密，意圖使中國政府受益。其中，他涉嫌竊取與硬體基礎設施和軟體平台相關的技術，這些技術能使谷歌的超級計算數據中心，為中國提供及訓練大型AI模型。

同時，丁林葳從谷歌竊取的商業機密軟體，能使晶片執行通訊任務，且可將數千個晶片編排成能訓練和執行尖端AI的超級電腦軟體。

根據指控，丁林葳向他的中國科技公司員工傳閱了一份PPT，內容提到中國鼓勵發展AI產業的國家政策。他還自行製作了一份PPT，內容是向中國官方提出的人才計劃申請書。

起訴書並提到，中國資助的人才計劃，鼓勵在境外從事研發的個人將知識和研究成果轉移回國，以換取薪資、研究資金、實驗室或其他獎勵。而丁林葳的人才計劃申請書直指，他的公司產品將幫助中國擁有「國際水準的算力平台能力」。

谷歌是在2023年12月初發現丁林葳竊取機密的行為，不久他就向谷歌提出辭呈，並企圖逃回中國。但在谷歌及美國聯邦調查局追查下，被限制出境的丁林葳於2024年3月在加州被捕，不久即被控涉及4項竊取商業秘密罪而遭起訴。