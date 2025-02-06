西雅圖機場 日航客機撞達美客機尾部 兩機滿載 無人傷

一架日航客機(左)5日上午在西雅圖機滑行時，右翼撞上靜止在停機坪上進行除冰的達美客機(右)機尾，兩架飛機都坐滿乘客，幸好無人受傷。(美聯社)

一架滿載乘客的日航客機5日上午在西雅圖 塔科馬機場停機坪滑行時，右翼撞上也滿載旅客的達美客機機尾，候機室內的旅客見狀都大驚，幸好無人受傷。

達美發言人說，原定飛往墨西哥 巴亞爾塔港(Puerto Vallarta)的達美737班機當時正在停機坪上除冰，等待出發，遭另一航空公司的客機翼端觸碰，「機上乘客與機組員均安」；但142名乘客被請下機，改搭另一架飛機。

西雅圖機場確認10時17分左右發生兩機碰撞事件，「正在滑行的日本航空班機撞到停在地面不動的達美航空飛機，未聞有人受傷，」兩機的乘客都得下機，另行安排旅程。

機場管理人說，因為碰撞事件發生在滑行道上，對機場的營運衝擊微小，「還想今天飛往目的地的旅客，請向各自的航空公司洽詢。」

經此事件，加上天氣因素，西雅圖機場100多班次因而延誤或取消。FlightAware24網站指出，到太平洋時區中午12點整，已有146班次延誤，27班機取消。

一名達美班機上的乘客在X社媒上說，「我們的飛機停在停機坪，另一架飛機駛向我們，不經意的削到我們這架飛機的機尾，很驚悚。」

美國民航機一周內發生三起事故，1月29日，陸軍黑鷹直升機在華府 雷根機場上空撞到正要降落的美國航空班機，總共67人死亡。搜救人員已從冰冷的波多馬克河撈起全部罹難者屍體。

每日郵報(Daily Mail)說，華府空域本來就很擁擠，航空界專家早就擔心，遲早會發生悲劇。初步鑑定撞機原因是陸軍直升機在當時飛行高度超出標準規定200呎，但為何陸軍直升機飛行高度偏高，仍在調查中。

1月31日，運載一對墨西哥母女的醫護專機在費城墜毀，機上六人全數喪生，地面一人也遭殃，24人受傷。

公開的航管錄音顯示，航管人員問醫護機駕駛使用哪一個通話頻道，駕駛回答，某人和「不對的人講話」，駕駛艙隨即傳出慘叫聲。