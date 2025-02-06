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川普行政命令 分男、女關押跨性別者 被聯邦法院擋下

記者顏伶如／綜合報導
支持、反對跨性別團體都在最高法院前示威。（中央社）
支持、反對跨性別團體都在最高法院前示威。（中央社）

川普總統上台後發布多道行政命令限縮跨性別者權益，包括下令聯邦監獄管理局(Bureau of Prisons，BOP)根據男、女生理性別關押跨性別受刑人。在川普簽署行政命令之前就在聯邦監獄服刑的三名跨性別女囚針對川普行政命令提告，華府聯邦區域法院法官藍伯斯(Royce Lamberth)4日對行政命令發布臨時禁止令。

川普1月20日就職當天簽署行政命令，下令正在女子監獄服刑的跨性囚犯必須移監到男子監獄，跨性別受刑人坐牢期間不得接受荷爾蒙治療。

三名跨性別女囚在全國女同性戀權益中心(National Center for Lesbian Rights)、GLBTQ法律倡議與捍衛者(GLBTQ Legal Advocates & Defenders)協助下向華府聯邦區域法院提告，指控川普行政命令侵犯憲法保障權益，請由法院對行政命令下達臨時禁止令(temporary restraining order)。

訴狀中僅寫匿名的三名原告向法院指出，跨性別婦女若關進男子監獄將遭受暴力與性攻擊，違反憲法第8條修正案「不得施予殘酷的、逾常的刑罰」的規定。

司法部律師羅賓森(John Robinson)辯稱，典獄官員具有龐大裁量權，會幫跨性別受刑人安排適當地點。

藍伯斯在裁決書寫道，原告主張跨性別者若根據出生性別關入監獄遭受暴力、性攻擊風險大幅提高，行政部門並未反駁原告論述，目前關在聯邦女子監獄只有16名跨性別受刑人，包括本案原告在內，跨性別女受刑人並未對其他女子囚犯造成任何威脅，即使有威脅典獄人員也都能處理。藍伯斯在1987年獲當時總統雷根任命為聯邦法官。

三名原告委任律師、GLBTQ法律倡議與捍衛者律師李維(Jennifer Levi)對新聞周刊(Newsweek)指出，川普政府企圖推出獨裁統治，「這起訴訟證明了法院仍是重要的最後防線」。

圖為位於加州都柏林市的聯邦女子監獄。(美聯社)
圖為位於加州都柏林市的聯邦女子監獄。(美聯社)

跨性別 監獄 川普

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