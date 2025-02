美國保守派團體創建「DEI監控名單」網站 嚇壞聯邦政府公務員

美國NBC新聞5日報導,一個名為「DEI監控名單」(DEI Watch List)的網站發布了一些美國衛生機構工作人員的照片、名字與公開訊息,一度更把他們稱為「目標」(targets),讓聯邦衛生工作人員表達了恐懼和擔憂。

目前還不清楚「DEI監控名單」是在何時首度出現,但榜上有名的僱員多半是非裔,主要是在衛生及公共服務部 (HHS)轄下各局處工作,除了列出薪水,還記錄了所謂的「DEI犯行」,包括致力於多元、平等、共融(DEI)舉措,捐款給民主黨人,以及在個人簡歷使用代名詞。

一名政府工作人員表示,該網站正在跨機構聯邦衛生工作人員的多個私人聊天群組之間,以及經由社群媒體 連結流傳。美國公共衛生協會(APHA)的執行董事班傑明(Georges Benjamin)認為,「這是一種恐嚇戰術,試圖恫嚇正在盡力與出色完成他們工作的人,這是明顯的種族歧視 」,並認為線上騷擾行為是犯罪,「執法部門應該調查」。

一名政府工作人員表示,一位前同事4日下午透過社群媒體把連結發來之後,他們才發現自己登上了該網站的名單。該人士說,「這讓人害怕」,並指自己的名字與照片都出現在該網站上,「在2025年,Google與檢索某人家庭住址與各式各樣可能讓我處於危險之中的資訊十分簡單」。

該人士指出,「我也不知道這份名單的目的是為了什麼,這就是有點感到可怕的地方」。

根據報導,「DEI監控名單」4日晚上在「目標」的標題之下,列出了工作人員的照片,與進一步相關資訊的連結。到了更晚的時候,每個網頁的標題都已改為「卷宗」。

一名不在該名單上的聯邦衛生機構工作人員將該網站稱為「心理戰」,表示有一些人「嚇壞了」,但「很難判斷這是不是真實威脅,我對做出這個網站的組織或其上級協會一無所知,人們現在就是疑神疑鬼」。

報導指出,「DEI監控名單」網站底部的備註寫著「美國問責基金會(AAF)的計畫」;AAF是一個保守派監管團體,據報也不是第一次創建了這樣一分名單。AAF與HHS均未立即回應置評請求。

A conservative group has set up a "DEI Watchlist" with dossiers on civil servants it claims pushed diversity policies at US agencies.



The website shows information and photos of the workers it labels as "targets."



Most of those named are minorities or women. pic.twitter.com/TfvFDXkspB