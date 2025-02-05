OpenAI拋新震撼彈 跨業搶高通地盤 目標取代手機

OpenAI正計劃開發一款專用的生成式AI終端裝置，同時正研發用於該裝置的晶片，目標取代現有智慧手機，威脅高通等手機晶片廠甚大。(美聯社)

OpenAI 以生成式AI服務ChatGPT一戰成名後，再拋震撼彈，執行長奧特曼 (Sam Altman)在日本與軟體銀行宣布合作案後受訪透露，該公司正計畫開發一款專用的生成式AI終端裝置，同時正研發用於該裝置的晶片，目標取代現有智慧手機。

奧特曼並點名，將攜手蘋果傳奇設計長艾夫(Jony Ive)共同打造這款「取代智慧手機的生成式AI終端裝置」。

業界分析，奧特曼的談話透露OpenAI 將從雲端跨入地端，進入終端裝置領域，亦即AI浪潮鋪天蓋地影響人類生活後，下一步將翻轉智慧手機市場。

科技媒體Android Authority、BGR引述The Elec與日經新聞報導，奧特曼受訪時說，AI足以改變人們與電腦互動的方式，應該要有新的硬體來執行。

蘋果推出iPhone，以觸控式螢幕顛覆了傳統使用者介面設計。奧特曼表示，聲音將成為新的使用者介面，意味聲控將是這款新裝置的主要賣點。奧特曼也透露，OpenAI正在開發這款AI硬體的專用晶片。

奧特曼指出，「現在是革新數位裝置的絕佳時機」。自從2007年iPhone問世以來，消費性電子產品領域一直缺乏革命性的創新。如今，OpenAI計畫打造一款能夠「執行複雜任務、理解自然語言、主動服務用戶」的AI裝置。此裝置的功能將遠超越目前智慧手機與語音助理的組合。

這項計畫的啟動，意味著由ChatGPT所掀起的智慧革命，正逐步挑戰持續廿年的智慧手機王朝。目前四大雲端服務供應商(CSP)亞馬遜AWS、微軟、Google與Meta，均專注在雲端的生成式AI領域，OpenAI應是第一家由雲端走向地端，尤其是走向手機領域的生成式AI巨擘。

目前還不清楚OpenAI新裝置的外觀，造型未必像智慧手機，也許會是智慧眼鏡、或是其他眾人沒想到的模樣，智慧手機相關廠商正高度關注中。

分析指出，OpenAI領頭打造取代智慧手機的生成式AI裝置，勢必引起更多AI新創與服務商跟進。目前智慧手機為連接AI應用的關鍵終端裝置之一，隨著OpenAI等新勢力跨業搶地盤，尤其又與業界傳奇人物艾夫攜手，打造取代智慧手機的新終端硬體，勢必排擠手機品牌銷售，威脅高通等手機晶片廠甚大。