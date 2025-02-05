參議員提案 美國人禁用DeepSeek 違者恐坐牢20年

共和黨籍聯邦參議員霍利(圖)3日提案，禁止美國人下載、使用中國AI模型DeepSeek，違者可以罰款100萬元或坐牢20年。(美聯社)

共和黨籍聯邦參議員霍利(Josh Hawley)3日提案，擬立法禁止美國人下載、使用中國AI 模型DeepSeek ，法案若通過並實施，凡是觸犯法條者，可以罰款100萬元或坐牢20年。

「Mashable」網站4日報導，霍利提出名為「美國人工智慧能力與中國脫鉤法案」(Decoupling America’s Artificial Intelligence Capabilities from China Act)，表示立法宗旨在保護美國智慧財產權，預防敵對外國使用會削弱美國國家安全的科技，「禁止把人工智慧科技進口或出口到中國」。

霍利聲明表示，國家無法承受以美國國力為代價，讓最大敵對國取得力量。要確保美國經濟優勢，意味不讓中國取得美國的聰明才智、不補貼中國共產黨的創新；他在提中還談到DeepSeek R1模型推出，引發「國際關切」。

DeepSeek R1模型推出，幾天之內就重擊科技類股，嚇到AI產業，因為該大型語言模型的研發成本，據說只有OpenAI GPT-4的一小部分，對美國AI產業造成威脅。OpenAI還宣稱DeepSeek公司的AI模型，拿OpenAI的數據來做訓練，但互聯網覺得OpenAI的說法諷刺可笑，因為該公司被指控開發其各款模型時，也做相同的事。

DeepSeek也引發道德及隱私方面的顧慮。用戶發現，使用R1模型有內容審查的案例，例如不回答有關「六四」天安門事件的問題，也避而不談中共鎮壓維吾爾族。而該公司的隱私政策，更言明自己使用中國伺服器上，廣泛搜集而得的用戶數據，也貯存在中國伺服器，意味著中國政府要取用DeepSeek，它無法阻止。

因為DeepSeek可能偵監、侵犯數據隱私，它掀起迴響有如抖音海外版TikTok；TikTok已遭法律查禁，而立法宗旨出於類似理由。只是霍利的立法提案與查禁TikTok不同，想處罰下載DeepSeek的人，下載動作就屬犯法；法案如果通過，將依2018年的「出口管制改革法」，可處以罰金100萬元或處刑20年，或兩者併處。