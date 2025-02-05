部分旅外公民資料未填 社安金遭停 領取人永久地址若在國內不受影響
新聞周刊(Newsweek)3日報導，位於某些國家的美國駐外大使館已經向旅居當地的美國公民發出重要通知，如果沒有收到2月社安金，表示沒有依照規定如期填寫並繳交「外國執法問卷調查」( Foreign Enforcement Questionnaire)。「外國執法問卷調查」是每年用來核對是否符合社安金領取條件的表格。
報導指出，根據美國駐哥斯大黎加大使館發布通知，如果沒有收到2月社安金，便代表福利已被暫停(suspended)。過去兩周裡，旅居海地、墨西哥等地的美國公民也接到通知。社安金遭到暫停是旅居海外地區，政府資料填寫的永久地址並不在美國本土的美國人。
社安金領取人永久地址在美國國內，即使短期旅居海外，也不會受到影響。
對於退休後住在外國的許多美國民眾來說，社安金是重要收入來源。根據社會安全管理局(Social Security Administration，SSA)統計，大約70萬名領取社安金的美國人住在海外。如果社安金福利暫停的問題沒有即時解決，某些民眾恐將陷入財務困難。
新聞周刊報導，當地美國大使館的聯邦福利小組(Federal Benefits Unit)如果沒有在規定期限內收到社安金領取人提交的「外國執法問卷調查」，領取人的社安金就會遭到暫停。
新聞周刊分析，因為「外國執法問卷調查」表格未繳而遭社安金暫停的狀況過去便有前例。永久居住地址為海外，沒有在今年1月之前依照規定繳交「外國執法問卷調查」表格的社安金領取人，從2月開始就領不到社安金。
在美國境外居住，以個人名義領取社安金的美國人，每年要填寫內容有兩頁的SSA-7162表格並在期限內繳回，表格當中詢問問題包括國籍是否出現更改、是否尚未向社會安全局通報居住國家、距離上次填表之後婚姻狀況與就業狀況是否改變等。
有受款方代表(representative payee)或身為受款方代表的旅外美國人，也要填寫SSA-7161表格並繳回，表格問題包括社安金領取人國籍是否改變等。
受到影響的民眾可向當地美國大使館聯邦福利小組申請補填資料，完成手續之後大約七個工作天便能收到社安金。
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