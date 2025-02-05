部分旅外公民資料未填 社安金遭停 領取人永久地址若在國內不受影響

一些美國駐外大使館已經向旅居當地的美國公民發出重要通知，如果沒有收到2月社安金，表示沒有依照規定如期填寫並繳交「外國執法問卷調查」 。(美聯社)

新聞周刊(Newsweek)3日報導，位於某些國家的美國駐外大使館 已經向旅居當地的美國公民發出重要通知，如果沒有收到2月社安金 ，表示沒有依照規定如期填寫並繳交「外國執法問卷調查」( Foreign Enforcement Questionnaire)。「外國執法問卷調查」是每年用來核對是否符合社安金領取條件的表格。

報導指出，根據美國駐哥斯大黎加大使館發布通知，如果沒有收到2月社安金，便代表福利 已被暫停(suspended)。過去兩周裡，旅居海地、墨西哥等地的美國公民也接到通知。社安金遭到暫停是旅居海外地區，政府資料填寫的永久地址並不在美國本土的美國人。

社安金領取人永久地址在美國國內，即使短期旅居海外，也不會受到影響。

對於退休後住在外國的許多美國民眾來說，社安金是重要收入來源。根據社會安全管理局(Social Security Administration，SSA)統計，大約70萬名領取社安金的美國人住在海外。如果社安金福利暫停的問題沒有即時解決，某些民眾恐將陷入財務困難。

新聞周刊報導，當地美國大使館的聯邦福利小組(Federal Benefits Unit)如果沒有在規定期限內收到社安金領取人提交的「外國執法問卷調查」，領取人的社安金就會遭到暫停。

新聞周刊分析，因為「外國執法問卷調查」表格未繳而遭社安金暫停的狀況過去便有前例。永久居住地址為海外，沒有在今年1月之前依照規定繳交「外國執法問卷調查」表格的社安金領取人，從2月開始就領不到社安金。

在美國境外居住，以個人名義領取社安金的美國人，每年要填寫內容有兩頁的SSA-7162表格並在期限內繳回，表格當中詢問問題包括國籍是否出現更改、是否尚未向社會安全局通報居住國家、距離上次填表之後婚姻狀況與就業狀況是否改變等。

有受款方代表(representative payee)或身為受款方代表的旅外美國人，也要填寫SSA-7161表格並繳回，表格問題包括社安金領取人國籍是否改變等。

受到影響的民眾可向當地美國大使館聯邦福利小組申請補填資料，完成手續之後大約七個工作天便能收到社安金。